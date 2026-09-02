La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes serán los nominados de este miércoles 2 de septiembre?

La Noche de Nominaciones llega marcada por la salida inesperada de Aldo Rendón, mientras Ese Pérez ya está en riesgo y Massad y Mariana Ochoa cuentan con inmunidad

Quiénes serán nominados este miércoles en LCDLF | Captura de pantalla

La Casa de los Famosos México 2026 vivirá este miércoles 2 de septiembre una nueva Noche de Nominaciones, aunque la dinámica llegará después de un martes que cambió el ambiente entre los participantes. Aldo Rendón tuvo que abandonar de manera inesperada la competencia debido a problemas de salud que requieren atención inmediata, una situación que provocó tristeza entre sus compañeros y modificó nuevamente la lista de habitantes.

Tras la salida de Aldo, la competencia debe continuar y los participantes tendrán que ingresar al confesionario para repartir sus puntos y definir la placa de esta semana. Sin embargo, no todos estarán disponibles para recibir nominaciones: Massad Altamimi cuenta con inmunidad como líder, Mariana Ochoa también está protegida después de comprar ese beneficio a cambio del 40% del presupuesto de la casa y Ese Pérez ya tiene asegurado un lugar entre los nominados por decisión directa del líder.

¿A qué hora y dónde ver en vivo las nominaciones de hoy en La Casa de los Famosos México 2026?

La Noche de Nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 se realizará este miércoles 2 de septiembre. Durante la emisión, cada uno de los habitantes disponibles tendrá que ingresar al confesionario para entregar sus puntos y comenzar a definir quiénes estarán en riesgo de abandonar el reality.

La gala podrá seguirse a las 22:00 horas a través de las señales habituales del programa en Canal 5 y ViX, además del contenido disponible mediante la plataforma de streaming. Será durante la programación nocturna cuando se conozcan los votos y la conformación de la placa que acompañará a Ese Pérez.

Esta nominación tendrá un componente distinto después de lo ocurrido con Aldo Rendón. Su salida por motivos de salud no formó parte de una eliminación determinada por el público, por lo que los habitantes deberán retomar la competencia apenas un día después de despedirse de uno de sus compañeros.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026, al momento?

Hasta antes de comenzar la dinámica de este miércoles, el único nominado confirmado es Ese Pérez. Massad Altamimi utilizó uno de los beneficios asociados a su liderazgo para enviarlo directamente a la placa, por lo que su permanencia comenzará a depender de lo que ocurra durante el resto de las actividades de la semana y de la votación del público.

Massad, por su condición de líder de la semana, cuenta con inmunidad y no podrá recibir puntos de sus compañeros. Una situación similar vive Mariana Ochoa, aunque por una vía distinta: la cantante adquirió su inmunidad a cambio del 40% del presupuesto correspondiente a toda la casa.

De esta manera, el resto de los participantes tendrá que esperar al reparto de puntos para conocer su situación. La estrategia también deberá reajustarse después de la salida de Aldo Rendón, pues su ausencia elimina un nombre de las posibilidades de nominación y puede modificar los planes que existían antes de ingresar al confesionario.

¿Cómo votar por los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026? Paso a paso

Las votaciones se realizan exclusivamente a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México. Una vez que se habilite el proceso, los seguidores podrán seleccionar al participante que quieren mantener dentro del programa. También existe la posibilidad de ingresar directamente al apartado correspondiente mediante el código QR que aparece durante las transmisiones de Canal 5, Las Estrellas y ViX.

El sistema funciona mediante voto positivo. Esto significa que el público no selecciona al habitante que desea eliminar, sino al que quiere salvar. Al cierre del proceso, quien tenga la menor cantidad de apoyos entre los participantes que permanezcan en riesgo será quien deba abandonar la competencia.

Para votar se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de votación de La Casa de los Famosos México. Seleccionar al habitante que se desea salvar entre los nominados. Confirmar la elección para que el voto quede registrado. También se puede entrar mediante el código QR mostrado durante las transmisiones. Los usuarios de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios. Quienes no tengan una suscripción a ViX Premium disponen de un voto al día.

La votación de los miércoles comienza una vez que se anuncia la placa y permanece abierta hasta el final de la Post Gala, alrededor de las 00:00 horas. Los jueves vuelve a habilitarse desde la Pre Gala de las 21:30 horas y continúa durante la gala de Canal 5 hasta la Post Gala. El viernes se repite la dinámica y la placa puede cambiar si el líder salva a uno de sus integrantes. Finalmente, el domingo las votaciones arrancan a las 20:00 horas durante la Pre Gala y permanecen disponibles hasta los últimos minutos de la gala de eliminación.

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de habitantes

La temporada comenzó con 18 habitantes, pero el número de participantes se ha reducido conforme han avanzado las semanas. Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García y Luis Chaparro ya se encuentran fuera del programa, mientras que Aldo Rendón se sumó a las salidas este martes 1 de septiembre por motivos de salud.

La lista completa de participantes y su situación actual queda de la siguiente manera:

Ximena Herrera | ELIMINADA Fede Vigevani (infiltrado) | ELIMINADO Arantza Ruiz | ELIMINADA Moisés Peñaloza | ELIMINADO Yanet García | ELIMINADA Luis Chaparro | ELIMINADO Aldo Rendón | SALIÓ POR MOTIVOS DE SALUD Karina Torres Memo Schutz Brianda Deyanara Yahir Flor Vigna Ernesto Laguardia Cynthia Klitbo Ese Pérez | NOMINADO Mariana Ochoa | INMUNE Massad Altamimi | LÍDER DE LA SEMANA E INMUNE Gema Garoa

Con Aldo Rendón fuera de la casa y Ese Pérez instalado directamente en la placa, la atención queda puesta en lo que suceda este miércoles. Las nominaciones determinarán quiénes se unirán a Ese en la zona de riesgo y abrirán una nueva votación para que el público decida a quién quiere mantener en La Casa de los Famosos México 2026.

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