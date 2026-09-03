¡Contundente! Gandolfi se niega a hablar del arbitraje tras el golpe del León ante Toluca

Toluca venció a León con un 2-0 en el Shell Energy Stadium, sin embargo los Panzas Verdes todavía tienen una oportunidad de ir a Concachampions

León perdió el pase a la final de la Leagues Cup tras caer frente a Toluca este miércoles 2 de septiembre, un golpe duro para Javier Gandolfi, y aunque el arbitraje jugó un papel especial en el partido tras dos expulsiones de cada lado, el técnico de los Panzas Verdes decidió evadir la polémica durante la conferencia de prensa posterior al encuentro en Houston, Texas.

“Las veces que me van a ver sentado en este lugar, jamás voy a opinar. Ustedes tienen la posibilidad de hablar del tema. Estuve dentro del rectángulo durante 22 años y tienes milésimas de segundo para tomar decisiones. Cuando gano o cuando pierdo, trato de dar vuelta a la página de inmediato, y este es uno de esos casos. Soy la cabeza de este grupo y el encargado de que el equipo siga confiando, siga teniendo la ilusión que teníamos hasta antes de este partido. Lastimosamente no lo logramos. El responsable cuando no se logran los resultados soy yo”, declaró el entrenador esmeralda tras ser cuestionado sobre el arbitraje del partido.

El equipo del Bajío tuvo problemas para controlar al Toluca durante la primera parte, una situación que empezó a minar a los felinos, que terminaron por caer 2-0 en la antesala del título de la Leagues Cup. Sin embargo, el León todavía tiene una esperanza para ganar el boleto a la Concachampions si consigue la victoria en el encuentro por el tercer lugar frente al perdedor entre América y Monterrey.

“Partido de detalles. Creo que hoy los detalles fueron un factor fundamental. Cuando no estás fino y te cuesta evolucionar desde el juego, también te va a costar, y creo que nos costó desde ese punto, al igual que las tomas de decisiones. Fueron tres factores fundamentales. Hay que reconocer que el rival también tuvo, a mi parecer, una noche muy buena desde el juego y queda el sentimiento de tristeza. Teníamos mucha ilusión de lograr el objetivo de ganar este partido, pero esos detalles nos dejan hoy con las manos vacías”, detalló el estratega frente a los medios de comunicación.

Javier Gandolfi habló sobre algunos aspectos positivos que vio pese a la derrota ante los Diablos Rojos y recalcó que la derrota fue cuestión de detalles.

“El equipo se entrega. Hoy, ante una derrota, te digo que es un orgullo estar al frente de este equipo. El rival tiene muchísima jerarquía, pero lo intentamos. En esta instancia, cuando te equivocas, seguramente lo pagas caro. Nosotros no estuvimos finos en los detalles. El rival estuvo fino, convierte un gol, ese primer gol que es en una jugada sucia, pero estuvo a favor de ellos y son detalles. Me quedo con la entrega. Es un equipo que está comprometido. Esa es la palabra”, sentenció.

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