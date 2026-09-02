Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey en vivo:  fecha, horario y dónde ver el Juego 5, Zona Norte

De ganar el partido siguiente en el Walmart Park en la Sultana del Norte, los ‘astados’ llegarán a la Serie del Rey. Los ‘Fantasmas Grises’ dependen del triunfo para seguir con vida

Toros, a un triunfo de instalarse en la Serie del Rey 2026

La Serie de Campeonato de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Béisbol llega a un punto de definición este miércoles 2 de septiembre, cuando los Toros de Tijuana visiten a los Sultanes de Monterrey en el Juego 5. La novena fronteriza tiene la posibilidad de conseguir el triunfo que necesita para avanzar a la Serie del Rey, mientras los regiomontanos están obligados a ganar para mantener con vida la eliminatoria.

Tijuana tomó ventaja de 3-1 en la serie después de imponerse 15-7 en el Juego 4 disputado en el Walmart Park. Los Toros construyeron el resultado desde la primera entrada, cuando Hernán Pérez conectó un grand slam ante Jared Wetherbee. Más tarde, Franchy Cordero agregó un cuadrangular de tres carreras para colocar la pizarra 7-0. A partir de entonces los ‘astados’ manejaron el partido y lograron sellar la victoria tras nueve entradas.

Playoffs LMB 2026: ¿A qué hora es el Juego 5 de los Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey?

El Juego 5 entre Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey se disputará este miércoles 2 de septiembre y regresará al Walmart Park. El encuentro está programado para comenzar a las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

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Este será el tercer partido consecutivo de la serie en territorio regiomontano. En caso de que Sultanes consiga el triunfo, la eliminatoria continuará en Tijuana con el Juego 6, programado para el viernes 4 de septiembre.

Juego: Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey

Fecha: miércoles 2 de septiembre

Horario: 18:30 horas CDMX

Estadio: Walmart Park

Serie: Campeonato de la Zona Norte

Situación: Tijuana lidera 3-1

¿Dónde ver en vivo, Juego 5, Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey, Liga Mexicana de Béisbol?

Los aficionados podrán seguir el quinto encuentro de la Serie de Campeonato de la Zona Norte a través de ESPN en televisión, mientras que las opciones de streaming serán Disney+ y LMBTV.

La transmisión permitirá seguir un partido en el que Tijuana buscará cerrar la serie como visitante y Monterrey intentará extenderla para regresar a la frontera con posibilidades de disputar los últimos encuentros.

¿Cómo va la Serie de la Zona Norte en los Playoffs de la LMB 2026?

Los Toros tienen ventaja de 3-1 después de los primeros cuatro partidos. La novena fronteriza ganó el Juego 1 por 2-0, Sultanes respondió con una victoria de 4-0 en el segundo encuentro y Tijuana volvió a imponerse en los dos siguientes.

Juego 1: Sultanes 0-2 Toros

Juego 2: Sultanes 4-0 Toros

Juego 3: Sultanes 5-6 Toros | CRÓNICA

Juego 4: Sultanes 7-15 Toros | CRÓNICA

El Juego 4 tuvo a Hernán Pérez como uno de los protagonistas. El pelotero conectó un grand slam en el primer episodio y posteriormente produjo dos carreras más con un sencillo, para terminar con siete carreras impulsadas durante el encuentro.

Sultanes intentará aprovechar su condición de local para evitar la eliminación. En el Juego 4, los regiomontanos reaccionaron entre la séptima y octava entradas con seis carreras, incluido un cuadrangular de tres anotaciones de Javier Salazar, pero Tijuana respondió en el cierre para conservar la diferencia.

Para este compromiso, Manny Bañuelos realizará su segunda apertura de esta fase por Sultanes, mientras Adonis Medina hará lo propio por los Toros. El ganador de la serie será el equipo que consiga cuatro victorias y enfrentará la Serie del Rey, cuyo inicio está programado para el 8 de septiembre.

La situación deja a Tijuana a una victoria de alcanzar la definición por el campeonato de la LMB, mientras Monterrey necesita ganar para forzar el Juego 6. El resultado del miércoles determinará si los Toros cierran la eliminatoria en Monterrey o si la serie tendrá que regresar a Tijuana.

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