América vs Monterrey, en vivo Leagues Cup 2026: ¡Las Águilas van con todo: Henry, Veiga y Brian!
Águilas y Rayados se disputan un boleto a la final del torneo binacional en un duelo que siempre saca chispas
¡Farmeando aura!
Ese conjunto del América… ¡UFFF! Las Águilas ya van ganando 1-0 con él en su llegada al estadio para la semifinal ante Rayados.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen América vs Monterrey
Esta es la alineación confirmada de Las Águilas
Rodolfo Cota (P); Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alan Cervantes, Raphael Veiga; Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín.
¡Las Águilas muestran su plumaje!
Damos un vistazo al vestidor del Club América de cara a su juego ante Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup.
Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados América vs Monterrey
En los últimos 10 años, América ha tenido un mejor balance en sus enfrentamientos contra Monterrey, con más victorias que derrotas. Aunque la rivalidad se ha caracterizado por partidos cerrados y resultados parejos, las Águilas mantienen una ligera ventaja sobre Rayados en este periodo.
-América 1-0 Monterrey | 7 de febrero de 2026 | Clausura 2026
-América 2-1 Monterrey | 29 de noviembre de 2025 | Apertura 2025 | Semifinal
-Monterrey 2-0 América | 26 de noviembre de 2025 | Apertura 2025 | Semifinal
-Monterrey 2-2 América | 20 de septiembre de 2025 | Apertura 2025
-Monterrey 1-0 América | 16 de abril de 2025 | Clausura 2025
¿Cómo llegan América y Monterrey a las semifinales de la Leagues Cup 2026?
América llega a la semifinal con una racha positiva, después de eliminar 2-0 al Columbus Crew en los cuartos de final y vencer posteriormente 2-0 al Puebla en la Liga MX. El equipo dirigido por Guillermo Almada suma así cuatro triunfos consecutivos y mantiene el invicto en el Apertura 2026.
El panorama es distinto para Monterrey, que avanzó a esta instancia tras superar 2-1 al Chicago Fire, pero después cayó 1-3 ante Atlético de San Luis en el Gigante de Acero. Los Rayados acumulan tres derrotas en el Apertura 2026 y ocupan el noveno puesto de la clasificación. El enfrentamiento representa otro capítulo entre dos equipos que se han encontrado recientemente en instancias decisivas.
Leagues Cup 2026, semifinal en vivo: ¿En dónde ver el América vs Monterrey y a qué hora juegan?
América y Monterrey se enfrentarán este miércoles 2 de septiembre en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, en una semifinal de la Leagues Cup que definirá a uno de los finalistas del torneo. El encuentro podrá seguirse a través de Apple TV, mientras que en Claro Sports tendrás el minuto a minuto en vivo, con todos los detalles de lo que suceda dentro y fuera de la cancha, además de estadísticas, comentarios y el análisis de nuestros especialistas.
México: 21:30 horas.
Centroamérica: 21:30 horas.
Estados Unidos: 23:30 horas ET y 20:30 horas PT.
Colombia: 22:30 horas.
Argentina: 00:30 horas
¡¡¡BUENAS NOCHES Y BIENVENIDOS!!! Arrancamos con la semifinal América vs Monterrey
Las semifinales de la Leagues Cup 2026 ponen frente a frente a América y Monterrey en un duelo entre dos representantes de la Liga MX que buscan el boleto a la gran final. Las Águilas llegan invictas al encuentro, mientras que Rayados presume cuatro triunfos consecutivos en el torneo, por lo que ambos equipos llegan con argumentos para buscar la clasificación.
El partido se disputa este miércoles 2 de septiembre en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, en una eliminatoria a partido único. El ganador avanzará a la final, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Toluca y León, por lo que cada detalle puede resultar determinante durante los 90 minutos.
Sigue con Claro Sports el minuto a minuto en vivo del América vs Monterrey, con todos los goles, jugadas, cambios, estadísticas y lo que ocurra dentro y fuera de la cancha en esta semifinal de la Leagues Cup 2026.