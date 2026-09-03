América vs Monterrey, en vivo Leagues Cup 2026: ¡Las Águilas van con todo: Henry, Veiga y Brian!

Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados América vs Monterrey

En los últimos 10 años, América ha tenido un mejor balance en sus enfrentamientos contra Monterrey, con más victorias que derrotas. Aunque la rivalidad se ha caracterizado por partidos cerrados y resultados parejos, las Águilas mantienen una ligera ventaja sobre Rayados en este periodo.

-América 1-0 Monterrey | 7 de febrero de 2026 | Clausura 2026

-América 2-1 Monterrey | 29 de noviembre de 2025 | Apertura 2025 | Semifinal

-Monterrey 2-0 América | 26 de noviembre de 2025 | Apertura 2025 | Semifinal

-Monterrey 2-2 América | 20 de septiembre de 2025 | Apertura 2025

-Monterrey 1-0 América | 16 de abril de 2025 | Clausura 2025