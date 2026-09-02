Toros de Tijuana apalean a Sultanes y quedan a un triunfo de la Serie del Rey

Tijuana castigó a Monterrey con cuatro carreras en la primera entrada y cerró el Juego 4 con 15 anotaciones

Toros se pone a un triunfo del título | Captura

Los Toros de Tijuana quedaron a una victoria de avanzar a la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 después de imponerse 15-7 a los Sultanes de Monterrey en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Zona Norte. El resultado puso a los fronterizos con ventaja de 3-1 y dejó a los regiomontanos sin margen de error.

Tijuana tomó el control desde la primera entrada y construyó una ventaja que llegó a ser de 9-0. Monterrey intentó reaccionar en el cierre del partido, pero los Toros respondieron en el noveno episodio con cuatro carreras para cerrar el encuentro.

El ataque visitante comenzó con un doblete de Franchy Cordero en la primera entrada. Después de dos bases por bolas, Hernán Pérez conectó un jonrón con las bases llenas para colocar el 4-0 en la pizarra.

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Monterrey no pudo responder en su primer turno al bat y se fue en blanco durante las dos primeras entradas. Tijuana, en cambio, volvió a producir en el segundo episodio. Con dos corredores en base, Franchy Cordero conectó cuadrangular de tres carreras y aumentó la diferencia a 7-0.

La ofensiva de los Toros mantuvo el control durante los siguientes capítulos. En la quinta entrada, Tijuana agregó dos carreras. Franchy Cordero recibió base por bolas, Phillip Evans conectó sencillo y posteriormente Justin Turner recibió un pelotazo para llenar las bases.

Hernán Pérez volvió a aparecer para producir. Su sencillo permitió que anotaran Franchy Cordero y Phillip Evans, con lo que Tijuana llegó a nueve carreras. Monterrey encontró su primera respuesta en la parte baja de la quinta entrada. Sócrates Brito abrió con doblete y avanzó a tercera con un rodado de Omar Narváez. José Cardona produjo la primera carrera de los Sultanes con un rodado a primera base.

La reacción local continuó en el séptimo episodio. Ricardo Genovés conectó sencillo, Javier Salazar recibió base por bolas y Gustavo Núñez pegó doblete para producir una carrera. Después, Víctor Mendoza conectó elevado de sacrificio y llevó otra carrera al plato para poner la pizarra 9-3. Harold Ramírez agregó otra carrera para Monterrey con un sencillo que permitió anotar a Gustavo Núñez. Los Sultanes recortaron la diferencia a 9-4 y buscaron acercarse durante las últimas entradas.

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Tijuana volvió a ampliar la ventaja en la octava. Hernán Pérez abrió con sencillo y Junior Lake recibió base por bolas. Después de un elevado de Tomás Telis, Jonathan Guzmán conectó doblete productor y colocó el 10-4.

Un lanzamiento descontrolado permitió que Lake anotara la undécima carrera de los Toros. Monterrey volvió a quedarse sin respuesta durante la parte alta del episodio. Los Sultanes consiguieron dos carreras más en la octava entrada. Sócrates Brito recibió un pelotazo y Luis Santos conectó sencillo para poner corredores en circulación. Javier Salazar conectó un cuadrangular de dos carreras y dejó la pizarra 11-6.

Tijuana llegó al noveno episodio con una ventaja de cinco carreras y volvió a producir. Phillip Evans abrió con sencillo y Justin Turner recibió base por bolas. Hernán Pérez conectó otro sencillo para impulsar una carrera y dejar el marcador 12-6.

Tomás Telis continuó el ataque con un sencillo que permitió la anotación de Francisco Lugo. Jonathan Guzmán produjo la siguiente carrera con otro imparable y, después de una base por bolas a Gilberto Celestino, Isaac Rodríguez recibió otra para que Tijuana completara su producción y llegara a 15 carreras.

Monterrey tuvo su último turno en la novena entrada, pero no logró acercarse en la pizarra. Roel Ramírez tomó el lugar de Luis Márquez y consiguió los tres outs para cerrar el encuentro.

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