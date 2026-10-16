Calendario de pagos IMSS e ISSSTE noviembre 2026: ¿Cuándo depositan y qué se sabe del aguinaldo??

El ISSSTE depositará antes de iniciar noviembre, mientras que el IMSS pagará el día 2 y tendrá reglas distintas para el aguinaldo

¿Cuándo pagan IMSS e ISSSTE? Fechas confirmadas y aguinaldo 2026. Claro Sports

Noviembre traerá más de un depósito para algunos pensionados del IMSS y del ISSSTE, por lo que conocer las fechas puede ser clave para organizar los gastos antes del cierre de 2026. Mientras una institución realizará el pago mensual desde finales de octubre, la otra esperará hasta el primer día hábil de noviembre.

El calendario también genera expectativa por el aguinaldo 2026, ya que una parte de los jubilados y pensionados podrá recibir esta prestación durante noviembre. Sin embargo, no todos los beneficiarios cobran bajo las mismas condiciones y el esquema de entrega varía entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE.

El aguinaldo también tendrá diferencias importantes. El ISSSTE entregará la primera parte durante la primera quincena de noviembre, mientras que en el IMSS tienen derecho a esta prestación, bajo las reglas generales informadas por el Instituto, los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez amparados por la Ley del Seguro Social de 1973.

¿Cuándo cae el pago de la pensión del IMSS de noviembre 2026?

El pago de la pensión del IMSS correspondiente a noviembre de 2026 está previsto para el lunes 2 de noviembre. La razón es que el Instituto deposita normalmente las pensiones el primer día hábil de cada mes y, en esta ocasión, el 1 de noviembre cae en domingo.

El calendario de 2026 establece que los pensionados podrán disponer de la mensualidad a partir de esa fecha en la cuenta bancaria registrada ante el Instituto. En el caso de quienes reciben su pensión mediante una AFORE o aseguradora, las condiciones y fechas pueden depender de la institución encargada del pago.

El IMSS establece como regla general que los pensionados cuyo pago realiza directamente el Instituto reciben su depósito el primer día hábil del mes. Esto explica por qué, en algunos meses, la fecha no coincide exactamente con el día 1.

De acuerdo con el calendario difundido para 2026, las fechas de cierre de año quedan de la siguiente manera:

Noviembre: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre Diciembre: martes 1 de diciembre

¿Adelanta ISSSTE el pago de noviembre? Fecha confirmada para el depósito

Sí. El ISSSTE depositará la pensión correspondiente a noviembre el jueves 29 de octubre de 2026, varios días antes de que comience el mes.

La fecha forma parte del Calendario de Pagos 2026 para pensionados y jubilados del ISSSTE, publicado oficialmente desde enero. A diferencia del IMSS, este Instituto acostumbra realizar los depósitos correspondientes al mes siguiente durante los últimos días hábiles del mes previo.

Para el último tramo de 2026, el calendario oficial establece:

Pensión de noviembre: 29 de octubre de 2026

29 de octubre de 2026 Pensión de diciembre: 27 de noviembre de 2026

Esto significa que los jubilados y pensionados del ISSSTE podrán disponer de su mensualidad de noviembre antes que los pensionados del IMSS. El adelanto no representa un pago extraordinario ni un aumento en la pensión. Simplemente corresponde al calendario establecido por el Instituto para distribuir las mensualidades durante 2026.

¿IMSS e ISSSTE pagan aguinaldo durante noviembre 2026?

Sí, pero el esquema de aguinaldo es diferente para los pensionados del IMSS y del ISSSTE, por lo que es importante no asumir que todos recibirán la misma cantidad o que el depósito llegará en la misma fecha.

En el caso del IMSS, el propio Instituto establece que los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como Ley 73, tienen derecho a recibir un aguinaldo anual durante noviembre.

Para estos pensionados, el aguinaldo equivale a una mensualidad de la cuantía de su pensión, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley de 1997 no reciben este concepto bajo las mismas condiciones.

La información difundida para el calendario de 2026 señala que el aguinaldo de los pensionados del IMSS bajo Ley 73 se entregará el lunes 2 de noviembre, junto con la mensualidad correspondiente a ese mes.

En el ISSSTE, el procedimiento es diferente. El Instituto confirmó oficialmente que la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre de 2026.

El aguinaldo de los pensionados y jubilados del ISSSTE se divide en dos exhibiciones. La segunda parte está prevista para enero de 2027, por lo que noviembre no representa el pago completo de esta prestación.

En resumen, las principales fechas que deben considerar los pensionados son:

ISSSTE, pensión de noviembre: jueves 29 de octubre de 2026.

jueves 29 de octubre de 2026. IMSS, pensión de noviembre: lunes 2 de noviembre de 2026.

lunes 2 de noviembre de 2026. IMSS, aguinaldo para pensionados con derecho bajo Ley 73: durante noviembre; la información difundida para 2026 apunta al 2 de noviembre.

durante noviembre; la información difundida para 2026 apunta al 2 de noviembre. ISSSTE, primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre de 2026.

primera quincena de noviembre de 2026. ISSSTE, segunda parte del aguinaldo: enero de 2027.

IMSS e ISSSTE adelantan pagos. Claro Sports

La cantidad que reciba cada pensionado dependerá de su régimen, tipo de pensión y situación individual, por lo que conviene revisar el comprobante de pago correspondiente y consultar los canales oficiales de cada Instituto en caso de dudas sobre el monto depositado.

En el caso del IMSS, el derecho al aguinaldo señalado aplica a pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley 73 y equivale a una mensualidad de la pensión, sin asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Para el ISSSTE, el calendario oficial confirma tanto el pago de noviembre el 29 de octubre como la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre.