Trey Miguel gana la lucha de escaleras en TNA y enfrentará a Leon Slater por el Campeonato Mundial en Destination X

Trey Miguel venció a Moose, Elijah, Ricky Sosa y Jason Hotch en una lucha de escaleras de TNA y obtuvo una oportunidad por el título mundial

Trey Miguel gana una lucha de escaleras en TNA | @TNA

Trey Miguel consiguió una oportunidad por el Campeonato Mundial de TNA tras imponerse a Elijah, Ricky Sosa, Moose y Jason Hotch en una lucha de escaleras, durante una nueva edición de Thursday Night iMPACT!, celebrada en el Dothan Civic Center de Alabama. El resultado le permitirá enfrentar a Leon Slater en Destination X, después de un combate marcado por las intervenciones de Mustafa Ali y Nic Nemeth.

Los cinco participantes buscaron alcanzar el contrato suspendido sobre el cuadrilátero. Durante el enfrentamiento, Moose utilizó su fuerza para derribar a sus rivales, mientras que Elijah estuvo cerca de conseguir la victoria antes de que Nic Nemeth interviniera para impedirlo. El propio Nemeth intentó apoderarse del contrato, pero Trey Miguel lo derribó con un Lightning Spiral y subió la escalera para asegurar su participación en Destination X. Leon Slater, quien estuvo presente en la mesa de comentaristas durante el combate, ya conoce al rival que tendrá enfrente en su defensa del Campeonato Mundial de TNA.

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La función también estuvo dedicada a los 35 años de trayectoria de Matt y Jeff Hardy en la lucha libre. Por decisión de Santino Marella, director de autoridad de TNA, los hermanos participaron en la organización de los enfrentamientos de la noche, que incluyeron un duelo entre Nic y Ryan Nemeth, una lucha de mesas y combates por equipos.

Nic Nemeth derrota a Ryan Nemeth en un enfrentamiento entre hermanos

Los campeones mundiales de parejas de TNA, Nic y Ryan Nemeth, se enfrentaron por primera vez en una lucha individual. Antes del combate, The Hardys advirtieron que ambos perderían sus campeonatos si alguno intentaba dejarse vencer.

Durante el encuentro, los hermanos intercambiaron intentos de cobertura hasta que Nic conectó una Superkick sobre Ryan. Aunque dudó antes de buscar la cuenta, terminó aplicando un Famouser para conseguir la victoria por conteo de tres.

syX supera a The Righteous en una lucha de mesas

Joseph Sawyer y Shaw, integrantes de syX, consiguieron la victoria sobre Dutch y Vincent, de The Righteous, en un combate donde el objetivo era atravesar una mesa con uno de los oponentes.

La lucha se desarrolló dentro y fuera del cuadrilátero, con ambos equipos utilizando las mesas para atacar a sus adversarios. En los instantes finales, Shaw logró enviar a Dutch contra una mesa, después de que Sawyer interrumpiera su intento de ataque desde las cuerdas, para darle el triunfo a syX.

The Hardys vencen a AJ Francis y Expressions

Matt y Jeff Hardy también tuvieron participación en el cuadrilátero al enfrentar a AJ Francis y Expressions en una lucha por parejas. Francis consiguió controlar algunos momentos del combate, pero los hermanos Hardy recuperaron terreno mediante sus movimientos en conjunto. En la recta final, Matt y Jeff aplicaron el Twist of Fate sobre Expressions, antes de que Jeff conectara un Swanton Bomb desde la tercera cuerda para conseguir la cuenta de tres.

Shayna Baszler, Zoey Serrano y Xia Brookside ganan la lucha de seis Knockouts

Las campeonas mundiales de parejas de Knockouts, Shayna Baszler y Zoey Serrano, unieron fuerzas con Xia Brookside para enfrentar a la campeona mundial Indi Hartwell, Gabby Forza y Harley Hudson.

Durante el combate, ambos equipos intercambiaron el control del enfrentamiento, con Gabby Forza interviniendo para atacar a las integrantes de Apex. Sin embargo, Serrano y Baszler lograron neutralizar a Harley Hudson mediante una combinación de movimientos. Baszler terminó aplicando una llave de rendición sobre Hudson, con la que aseguró el triunfo para su equipo.