El primer gran cambio de Gilberto Mora, tras cumplir 18 años

Gilberto Mora cumplió la mayoría de edad y ya puede portar el patrocinio de Caliente en su camiseta de Xolos en la Liga MX

Gilberto Mora ya puede usar el patrocinio de Xolos | Imago 7

Gilberto Mora cumplió 18 años el pasado 14 de octubre y, con su mayoría de edad, podrá utilizar el uniforme de los Xolos de Tijuana con la publicidad de Caliente, patrocinador del conjunto fronterizo.

Hasta antes de su cumpleaños, el futbolista mexicano tenía restricciones legales para promocionar casas de apuestas y bebidas alcohólicas, situación que obligó al club a realizar una modificación en su camiseta.

Durante su etapa como menor de edad, Mora no portaba el nombre de la casa de apuestas en la parte frontal de su uniforme, como ocurre con el resto de sus compañeros. En su lugar, el equipo colocó el logotipo de Caliente Ayuda, fundación vinculada con la empresa patrocinadora.

La situación cambió después del cumpleaños del seleccionado mexicano, quien ahora podrá aparecer en actividades publicitarias y eventos organizados por la empresa. De hecho, Mora ya fue visto con la camiseta que incluye el logotipo de Caliente durante una firma de autógrafos realizada en el estadio de Tijuana, una de sus primeras apariciones con la indumentaria del club tras alcanzar la mayoría de edad.

Este cambio también coincide con la presentación del tercer uniforme de los Xolos para la temporada. La institución anunció una camiseta inspirada en el Día de Muertos, cuyo diseño incorpora elementos relacionados con la obsidiana y el cempasúchil, dos símbolos vinculados con las tradiciones mexicanas.

Por otra parte, Gilberto Mora podría disputar su primer partido con 18 años este viernes 16 de octubre, cuando Tijuana visite al Puebla en un compromiso de la Liga MX. De tener participación, el mediocampista podría aparecer por primera vez en un encuentro oficial con el nombre de Caliente en el frente de su camiseta.

De esta manera, el cumpleaños del futbolista no solo representa una etapa en su trayectoria deportiva, sino también un cambio en los compromisos comerciales que podrá asumir como integrante de los Xolos de Tijuana.