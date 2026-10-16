Ameba comecerebros, Naegleria fowleri, en México: ¿Qué es, cómo se contagia y cuáles son los síntomas?

Naegleria fowleri fue detectada en cuerpos de agua de Yucatán; la infección es rara, pero puede avanzar rápidamente

Detectan ameba comecerebros: qué se sabe y cuáles son los síntomas. Claro Sports

La presencia de Naegleria fowleri, conocida popularmente como ‘Ameba Comecerebros’, volvió a generar atención en México después de que autoridades sanitarias detectaran el microorganismo en varios cuerpos de agua artificiales. Aunque las infecciones en humanos son extremadamente raras, pueden provocar una enfermedad cerebral de rápida evolución llamada meningoencefalitis amebiana primaria (MAP).

El tema cobró relevancia durante 2026 tras confirmarse un caso fatal relacionado con un lago artificial utilizado para actividades acuáticas. A partir de ese episodio, las autoridades ampliaron los análisis y la vigilancia epidemiológica entre las personas que habían tenido contacto con el sitio. Posteriormente, se identificó la presencia de la ameba en otros cuerpos de agua, lo que llevó a restringir temporalmente el acceso y el contacto con ellos.

Pese al nombre con el que comúnmente se le conoce, la infección no ocurre por beber agua contaminada ni se transmite entre personas. El principal riesgo aparece cuando el agua que contiene la ameba entra por la nariz, desde donde el microorganismo puede desplazarse hasta el cerebro. Por ello, conocer las formas de exposición y detectar a tiempo los síntomas resulta fundamental.

¿Qué es la ameba comecerebros y en qué estado de México se han detectado casos?

Naegleria fowleri es una ameba microscópica unicelular que vive de forma natural en agua dulce templada y en el suelo. Puede encontrarse en lagos, ríos, estanques y aguas termales, especialmente cuando las temperaturas son elevadas. También se ha detectado, aunque con menor frecuencia, en piscinas u otros espacios recreativos con mantenimiento o desinfección inadecuados.

“Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que prolifera en agua dulce estancada y cálida, sobre todo entre 35 y 46 grados Celsius”, destacó un comunicado emitido por el gobierno del estado. “Los primeros síntomas son dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómito. En los cuerpos de agua naturales con corriente, entre 24 y 26 grados, las condiciones son menos favorables para su desarrollo”, añadió.

Se le conoce popularmente como “ameba comecerebros” porque, cuando logra entrar al organismo por la nariz y alcanzar el cerebro, puede destruir tejido cerebral y provocar meningoencefalitis amebiana primaria, una infección muy poco frecuente, pero con una elevada tasa de mortalidad. Los Centros para el Control y Prevención señalan que más del 97% de las personas diagnosticadas con esta enfermedad han fallecido.

En México, el caso que generó atención durante 2026 ocurrió en Yucatán. Las autoridades confirmaron que un hombre que trabajaba como instructor de deportes acuáticos en un lago artificial de Mérida murió después de desarrollar la infección. Posteriormente, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó la presencia de Naegleria fowleri en muestras relacionadas con el caso.

Tras la investigación, los Servicios de Salud de Yucatán analizaron nueve cuerpos de agua artificiales y detectaron la presencia de la ameba en seis de ellos: el lago de Plaza La Isla; los lagos principal y oriente de Cabo Norte; el del Zoológico del Centenario; el del Gran Parque La Plancha, y el del Parque Ecológico del Poniente. Las autoridades suspendieron temporalmente el contacto con el agua mientras se realizan labores de saneamiento.

Esto no significa que se hayan registrado seis personas infectadas. Después del caso inicial, 361 personas que habían estado expuestas al agua fueron sometidas a vigilancia epidemiológica y no se detectaron nuevos casos entre ellas.

¿Cómo se contagia la Naegleria fowleri?

La infección ocurre cuando agua contaminada con Naegleria fowleri entra por la nariz. Desde las fosas nasales, la ameba puede desplazarse a través de los nervios hasta alcanzar el cerebro, donde provoca inflamación y destrucción del tejido cerebral.

La mayoría de los casos se ha relacionado con personas que nadan, bucean o realizan actividades en agua dulce templada, como lagos, ríos, estanques o aguas termales. El riesgo puede aumentar durante periodos prolongados de calor, cuando la temperatura del agua se eleva y sus niveles disminuyen.

También se han documentado infecciones relacionadas con lavados o irrigaciones nasales realizados con agua contaminada, motivo por el cual se recomienda utilizar únicamente agua destilada, esterilizada o previamente hervida para limpiar las fosas nasales o los senos paranasales.

Un dato importante es que la infección no se adquiere por beber o tragar agua que contenga la ameba. Tampoco se transmite de una persona a otra y no existe evidencia de contagio mediante vapor de agua o pequeñas gotas suspendidas en el aire.

Asimismo, nadar en una piscina correctamente mantenida, desinfectada y con niveles adecuados de cloro no se considera una vía habitual de infección. Los casos vinculados con instalaciones recreativas han ocurrido principalmente cuando el tratamiento del agua ha sido insuficiente.

¿Cuáles son los síntomas de la ameba comecerebros?

Los primeros síntomas de la infección causada por Naegleria fowleri suelen aparecer alrededor de cinco días después de la exposición, aunque pueden presentarse desde el primer día y hasta 12 días después. En las etapas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades, incluida la meningitis bacteriana.

Los síntomas iniciales incluyen:

Dolor de cabeza intenso

Fiebre

Náuseas

Vómitos

La meningoencefalitis amebiana primaria puede avanzar rápidamente. Conforme progresa la infección, pueden aparecer otros síntomas como:

Rigidez en el cuello

Confusión

Dificultad para prestar atención al entorno

Pérdida del equilibrio

Convulsiones

Alucinaciones

Coma

Naegleria fowleri en México. Claro Sports

La enfermedad puede evolucionar con rapidez una vez que aparecen los primeros síntomas. La muerte suele ocurrir alrededor de cinco días después del inicio de las manifestaciones clínicas, aunque el periodo puede variar entre uno y 18 días.

Por ello, una persona que presente repentinamente fiebre, dolor de cabeza intenso, vómitos o rigidez en el cuello después de haber nadado, buceado o realizado actividades en agua dulce templada debe buscar atención médica de inmediato. La exposición al agua no significa necesariamente que exista una infección, ya que los casos continúan siendo extremadamente raros; sin embargo, la rapidez con la que puede avanzar la enfermedad hace necesaria una valoración médica oportuna.