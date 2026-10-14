Shohei Ohtani y el peor momento de su carrera amenazan el tricampeonato de los Dodgers

Dave Roberts confirmó que el japonés estará en el lineup para el Juego 3 ante Milwaukee Brewers para la Serie de Campeonato

Ohtani estará en el Juego 3 con los Dodgers | Claro Sports

Shohei Ohtani estará en la alineación de Los Angeles Dodgers para el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, que se disputará este miércoles14 de octubre en el Dodger Stadium ante los Brewers. Dave Roberts confirmó la participación del japonés pese a que atraviesa una etapa de dificultades ofensivas que se ha extendido desde la temporada regular hasta los playoffs de las Grandes Ligas.

El cuatro veces ganador del premio al Jugador Más Valioso registra un promedio de bateo de .150 y un OPS de .411 durante la postemporada, cifras que contrastan con su producción habitual. Aunque las molestias físicas han acompañado al pelotero durante los últimos meses, Roberts sostiene que se encuentra en condiciones de jugar.

Los números que reflejan la caída ofensiva de Shohei Ohtani

La falta de producción del japonés no comenzó en octubre. Su último cuadrangular llegó el 18 de agosto, durante un encuentro disputado en el Coors Field. Desde entonces, Ohtani ha atravesado una sequía de poder que también ha limitado sus oportunidades para impulsar carreras.

A partir del 19 de agosto, el bateador acumula 14 imparables en 90 turnos, con un promedio inferior a .160 y un OPS por debajo de .490. En ese periodo únicamente ha producido una carrera. La ausencia de jonrones también representa una marca en su trayectoria. Ohtani suma 110 apariciones al plato sin conectar un cuadrangular, considerando tanto la temporada regular como la postemporada. Se trata de su mayor sequía personal, por encima de las 104 apariciones consecutivas que registró entre 2022 y 2023.

Si se consideran sus últimos 35 partidos, entre el cierre del calendario regular y los playoffs, el panorama tampoco cambia demasiado. En ese tramo, Ohtani batea para .197, con un OPS de .629, una producción que evidencia las dificultades para mantener contacto y generar batazos de poder.

Los problemas del japonés se han trasladado a los encuentros de eliminación. En sus primeros 20 turnos de esta postemporada, únicamente ha conectado tres imparables, ninguno de ellos de extrabase. También registra siete ponches y tres bases por bolas. Durante el segundo partido de la Serie de Campeonato frente a Milwaukee Brewers, Ohtani terminó sin hits en cuatro turnos y fue retirado dos veces por la vía del ponche.

Los números de Ohtani con los Dodgers | Claro Sports

Su comportamiento en la caja de bateo también ha mostrado modificaciones. El japonés ha intentado reducir la amplitud de su swing y buscar contacto hacia el jardín contrario, en lugar de recurrir constantemente a los batazos de poder.

En el primer encuentro de la serie ante Milwaukee conectó un sencillo hacia la banda contraria con una velocidad de salida de apenas 74 millas por hora. Un día después, durante la sexta entrada frente al relevista zurdo JoJo Romero, intentó tocar la pelota, una decisión que se aleja de su manera habitual de enfrentar a los lanzadores.

Roberts también ha realizado ajustes en el orden ofensivo. Ohtani comenzó la Serie Divisional como segundo bateador, pero posteriormente fue desplazado a posiciones inferiores, incluida la quinta, un lugar que no ocupaba desde 2020.

Los movimientos reflejan la necesidad de reorganizar la ofensiva de Los Ángeles mientras uno de sus principales productores busca recuperar su rendimiento.

Las lesiones que han condicionado su rendimiento

El descenso en sus estadísticas coincide con las molestias que Ohtani ha presentado en el bíceps derecho y la rodilla izquierda desde, al menos, junio. Aunque continuó participando durante parte del calendario, los problemas físicos comenzaron a reflejarse en su producción ofensiva a principios de agosto. La situación derivó en su ingreso a la lista de lesionados de 15 días durante septiembre.

Estas condiciones ayudan a explicar los cambios en su mecánica de bateo, particularmente la dificultad para generar contacto de poder y dirigir la pelota hacia su banda de mayor producción.

¿Por qué Dave Roberts mantiene a Ohtani en el lineup de Dodgers?

La decisión del mánager responde, en primer lugar, a la disponibilidad física del japonés. Roberts aseguró que Ohtani se siente en condiciones de participar en el tercer encuentro de la Serie de Campeonato, por lo que no contempla retirarlo de la alineación.

También existe un componente deportivo. Aunque su producción ha disminuido, el historial del cuatro veces MVP representa una alternativa para una ofensiva que necesita encontrar carreras frente a Milwaukee.

Mantenerlo entre los bateadores titulares permite a los Dodgers conservar una opción de poder, aun cuando el japonés no ha conseguido conectar un cuadrangular desde agosto. Su presencia también obliga a los lanzadores rivales a preparar una estrategia para enfrentarlo, independientemente de sus números recientes.

No obstante, esa decisión implica mantener en el orden al bate a un jugador que atraviesa la mayor sequía de jonrones de su carrera y que todavía no registra extrabases en los playoffs.

El Juego 3 será otra oportunidad para comprobar si los ajustes realizados por Ohtani comienzan a traducirse en resultados. Para los Dodgers, recuperar su producción ofensiva podría representar una diferencia en la búsqueda de un lugar en la Serie Mundial.

Por ahora, Roberts mantiene su confianza en el japonés. La decisión está tomada: Ohtani seguirá jugando mientras intenta dejar atrás una racha que ha marcado su participación en la recta final de la temporada.