Chris Sale borra a los Dodgers: blanqueada, 11 ponches y una noche de récords con Atlanta

Chris Sale lanzó nueve entradas y no otorgó bases por bolas en la barrida de Atlanta sobre Dodgers

Chris Sale tiene noche récord ante Dodgers | IMAGN IMAGES via Reuters

Chris Sale volvió al montículo del Truist Park con una misión que terminó ocupando un lugar entre las mejores actuaciones de su carrera. El zurdo lanzó las nueve entradas, permitió cinco imparables, recetó 11 ponches y no concedió bases por bolas para conducir a los Atlanta Braves al triunfo 1-0 sobre Los Angeles Dodgers el jueves 27 de agosto.

La actuación permitió que Atlanta completara la barrida de tres encuentros frente a los actuales bicampeones de la Serie Mundial. Un cuadrangular de Drake Baldwin ante el primer lanzamiento de Yoshinobu Yamamoto produjo la única carrera que necesitó Sale para hacerse cargo del resto del encuentro.

A sus 37 años y 150 días, Sale trabajó durante nueve entradas sin permitir que Los Angeles llevara una carrera al plato. El resultado representó la cuarta blanqueada de su trayectoria y la primera desde el 5 de junio de 2019, cuando consiguió una con Boston frente a Kansas City. También completó su primer juego desde aquel año y llegó a 17 partidos completos en Grandes Ligas.

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La noche también tuvo una escena frente a Shohei Ohtani. Sale elevó su velocidad hasta alcanzar las 100.1 millas por hora durante el turno del japonés en el tercer episodio, cifra que no registraba desde el 6 de julio de 2018, según la MLB. Después terminó ponchándolo y volvió a retirarlo por la misma vía dos entradas más tarde.

El enfrentamiento contra Ohtani mostró una versión de Sale que no aparecía en los registros de Statcast desde hacía ocho años. Con cuenta de dos strikes durante el tercer inning, el lanzador de Atlanta envió una recta de 100.1 mph que el bateador de los Dodgers conectó de foul.

CHRIS SALE WITH A COMPLETE GAME SHUTOUT AGAINST THE DODGERS 🔥 pic.twitter.com/4IUTTtdjrw — SportsCenter (@SportsCenter) August 28, 2026

Fue apenas el lanzamiento número 15 de la carrera de Sale registrado en 100 mph o más y el primero desde julio de 2018. MLB confirmó que se trató de su lanzamiento con mayor velocidad desde aquella fecha.

Sale entra en otra lista junto a Randy Johnson, Nolan Ryan y Cy Young

Los 11 ponches sin otorgar pasaportes llevaron a Sale a un grupo reducido considerando su edad. Con 37 años y 150 días, se convirtió en uno de los pitchers de mayor edad desde 1900 en completar una blanqueada con al menos 10 ponches y sin bases por bolas, según datos de Sarah Lang.

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Desde 1900, los otros lanzadores que consiguieron una actuación de ese tipo a esa edad o posteriormente fueron Randy Johnson, Nolan Ryan, Steve Carlton, Eddie Plank y Cy Young. Johnson lo logró en 2004 y dos veces en 2001; Ryan, en 1989; Carlton, en 1982; Plank, en 1913, y Young lo hizo en dos ocasiones durante 1905.

Sale también alcanzó su partido número 95 con 10 o más ponches durante su trayectoria. Esa cantidad lo mantiene en el séptimo puesto de la historia de Grandes Ligas en dicha estadística y lo coloca a dos encuentros de Sandy Koufax, quien ocupa el sexto lugar con 97.

La cifra tiene otra dimensión cuando se agregan las bases por bolas. Sale llegó a 21 juegos con por lo menos 10 ponches y ningún pasaporte desde que el montículo adoptó su distancia actual en 1893. Randy Johnson encabeza ese registro con 36, seguido por Max Scherzer con 31, Curt Schilling y Clayton Kershaw con 27 cada uno y Gerrit Cole con 24. Sale aparece después con 21, empatado con Roger Clemens.

Una novena entrada para completar la blanqueada

Sale llegó al noveno episodio con la posibilidad de terminar el trabajo mientras el bullpen de Atlanta se encontraba preparado. Walt Weiss decidió mantener al zurdo incluso después de que Freddie Freeman abrió la entrada con un sencillo.

Teoscar Hernández elevó para el primer out. Posteriormente, el corredor emergente Alek Thomas fue eliminado en segunda base tras un rodado de selección de Miguel Rojas. Alex Call quedó como el último obstáculo.

Sale terminó la noche de la misma manera en la que había controlado buena parte del encuentro: con un ponche. Retiró a Call para cerrar el 1-0 y completar las nueve entradas.

Atlanta no conseguía una blanqueada de juego completo desde Max Fried, quien la registró contra los Cubs en Wrigley Field el 22 de mayo de 2024. Para Sale significó poner fin a un periodo de más de siete años sin terminar un encuentro sin permitir carreras.

La victoria permitió a Atlanta completar la barrida de tres juegos y terminar la serie de temporada con marca de 5-1 frente a Los Angeles. La barrida también fue la primera de los Bravos sobre los Dodgers desde 2013.

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