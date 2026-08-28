Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco, en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 7, Zona Sur

Publicado por Daniela Galindo

Sigue en vivo la definición de la Serie de la Zona Sur en la multiplataforma de Claro Sports

El diamante está listo para el Juego 7 de la Serie de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol, con Olmecas de Tabasco y Guerreros de Oaxaca disputando el último encuentro de una serie que llega empatada y que definirá al equipo que avanzará a la siguiente ronda.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

Los Olmecas lograron venir de atrás para igualar la serie y ahora buscarán aprovechar la localía en el Estadio Centenario 27 de Febrero de Villahermosa. Guerreros, por su parte, intentará recuperar la ventaja y conseguir el triunfo que le permita continuar en la postemporada para enfrentar a los Pericos de Puebla.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Guerreros vs Olmecas hoy 27 de agosto?

Todo se definirá este jueves 27 de agosto a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en un Juego 7 donde cada turno al bat, pitcheo y jugada defensiva tendrá importancia en la lucha por el boleto a la siguiente fase.

¿Dónde ver en vivo el Guerreros vs Olmecas de la Liga Mexicana de Béisbol?

Sigue toda la acción del Olmecas de Tabasco vs Guerreros de Oaxaca en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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