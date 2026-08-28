Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco, en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 7, Zona Sur

Sigue en vivo la definición de la Serie de la Zona Sur en la multiplataforma de Claro Sports

El diamante está listo para el Juego 7 de la Serie de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol, con Olmecas de Tabasco y Guerreros de Oaxaca disputando el último encuentro de una serie que llega empatada y que definirá al equipo que avanzará a la siguiente ronda.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

Los Olmecas lograron venir de atrás para igualar la serie y ahora buscarán aprovechar la localía en el Estadio Centenario 27 de Febrero de Villahermosa. Guerreros, por su parte, intentará recuperar la ventaja y conseguir el triunfo que le permita continuar en la postemporada para enfrentar a los Pericos de Puebla.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Guerreros vs Olmecas hoy 27 de agosto?

Todo se definirá este jueves 27 de agosto a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en un Juego 7 donde cada turno al bat, pitcheo y jugada defensiva tendrá importancia en la lucha por el boleto a la siguiente fase.

¿Dónde ver en vivo el Guerreros vs Olmecas de la Liga Mexicana de Béisbol?

Sigue toda la acción del Olmecas de Tabasco vs Guerreros de Oaxaca en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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