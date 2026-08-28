¿Se mueve el mercado en Coapa? Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres tendrían ofertas de Europa

Los azulcremas podrían recibir propuestas por sus dos futbolistas uruguayos antes de que finalice el mercado de transferencias en Europa

El cierre del mercado europeo podría generar movimientos alrededor del América, con Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres como dos de los nombres que despiertan interés fuera de la Liga MX. Claro Sports pudo saber que los futbolistas uruguayos tendrían propuestas desde Europa, situación que podría llevar a sus representantes a reunirse con la directiva azulcrema. Por ahora, ninguna operación está concretada y ambos continúan formando parte del plantel dirigido por Guillermo Almada.

Cáceres aparece en el radar del Celta de Vigo de LaLiga de España que analiza alternativas para reforzar su zona defensiva y al respecto el zaguero comentó: “Si se llega a dar, se va a dar y si no, bueno, como te digo, estoy con la mente en esto. Acabo de jugar el partido de cuartos de final, iba a estar pensando en ese partido porque sería una falta de respeto para mis compañeros y para las instituciones tener la cabeza en otro lado”.

El uruguayo ya ha generado interés desde Europa en mercados anteriores, pues el Ipswich Town también lo contempló como una posibilidad antes de que las conversaciones perdieran fuerza. Su participación con Uruguay en el Mundial de 2026 volvió a colocar su nombre dentro del mercado.

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El Ajax de Países Bajos aparece como una opción para Rodríguez antes del cierre del mercado europeo. Sin embargo, es importante recordar que el uruguayo tiene contrato con América hasta 2029 después de haber renovado su vínculo durante 2025.

No sería la primera propuesta que recibe el extremo desde su llegada a México. A principios de 2026, América tuvo sobre la mesa una oferta del CSKA de Moscú cercana a los 11 millones de dólares. La directiva azulcrema no avanzó con aquella operación y Rodríguez permaneció en la institución, un antecedente que muestra que la existencia de una oferta no implica necesariamente que el club autorice una transferencia.

El calendario agrega presión a cualquier negociación. Las principales ligas europeas se encuentran en los últimos días de su ventana de transferencias, por lo que cualquier movimiento tendría que acelerarse antes del cierre de principios de septiembre.

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Así, América entra en la recta final del mercado con dos de sus futbolistas bajo seguimiento desde Europa, pero sin bajas confirmadas hasta este momento. La decisión final dependerá de que exista una oferta formal, de las condiciones planteadas y de que América acepte negociar, pues serían bajas sensibles mientras el equipo se juega la semifinal de la Leagues Cup ante Monterrey y marcha como líder del Apertura 2026.

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