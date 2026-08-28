Santa Fe, un salvavidas para Franco Fagúndez: “Tuve depresión. Me subía al auto y tenía ganas de darme contra algo”

El atacante uruguayo de 26 años, Franco Fagúndez, contó un poco de su pasado tras las clasificación de Santa Fe a los cuartos de final.

Confesiones de Franco Fagúndez antes de estar en Santa Fe | Vizzor

El año deportivo de Independiente Santa Fe viene dando mucho de que hablar a nivel nacional e internacional. Los ‘leones’ gozan de una de sus mejores plantillas desde hace unos años atrás. Una de los puntos claves han sido los fichajes extranjeros, entre ellos uno más que especial el de Franco Fagúndez.

Pablo Repetto acudió a armar una plantilla con jugadores que estuvieran dentro del presupuesto del club y más aún si tenía alguna experiencia con ellos. El entrenador uruguayo brilló en la dirección técnica de Nacional de Uruguay. Justamente, un equipo donde la figura tenía nombre y apellido; Franco Fagúndez.

De hecho, la relación entre el actual director técnico de Independiente Santa Fe y el número nueve viene de vieja data. Antes de volver a coincidir en el conjunto ‘cardenal’, el atacante ‘charrúa’ ya había sido dirigido por Repetto durante 45 partidos. Juegos en los que registró 10 goles y seis asistencias.

El difícil 2025 de Franco Fagúndez

Teniendo en cuenta ese contexto, el primer futbolista que Pablo Repetto pidió al ser oficializado como técnico de Santa Fe fue a Franco Fagúndez. El ofensivo no venía nada bien en el fútbol mexicano. Vistiendo los colores de Santos Laguna de 2024 a 2026, acumuló 34 partidos, tres goles y dos asistencias.

La mayoría de juegos fueron en su primer año. Pues, para la segunda temporada se presentaron algunos problemas con la institución y el uruguayo fue hasta relegado con las reservas. Un instante donde su vida personal y deportiva estaba en una crisis que el mismo relató: “Tuve depresión. Tenía pensamientos feos, me subía al auto y a veces tenía ganas de darme contra algo”.

🗣️ "TUVE DEPRESIÓN. TENÍA PENSAMIENTOS FEOS, ME SUBÍA AL AUTO Y TENÍA GANAS DE DARME CONTRA ALGO. TENÉS QUE PEDIR AYUDA, UNO NUNCA PUEDE SOLO CON LOS PROBLEMAS"



🎙️ Franco Fagúndez, autor del penal para el empate de Independiente Santa Fe ante River: el estremecedor relato del… pic.twitter.com/tNZoSrY3SQ — TyC Sports (@TyCSports) August 27, 2026

Franco Fagúndez y su renacer en Santa Fe

Justo en ese momento, llegó la oportunidad de venir a Independiente Santa Fe y Franco no lo dudo ni un segundo. Los mexicanos lo enviaron en condición de préstamo por un año sin opción de compra. Una negociación que no deja de llamar la atención, puesto que, en Santos Laguna no era utilizado y en el acuerdo no se permitió una chance para los colombianos de hacerse con sus servicios de lleno.

Con el equipo azteca, Franco Fagúndez tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Ahora bien, desde su llegada a Independiente Santa Fe, el atacante ha aportado ocho goles y cuatro asistencias en 26 partidos jugados. Sin embargo, solo en la Copa Sudamericana ya tiene tres goles en cuatro juegos disputados.

El presidente Eduardo Méndez ya ha expresado su interés para extender el vínculo del jugador con el club que vence el próximo 31 de diciembre de 2026. Pues, de todos los jugadores que Santa Fe trajo en condición de préstamo, Franco Fagúndez es el único que no tiene opción de compra. Así las cosas, el máximo mandatario de los ‘leones’ buscará extender la cesión del ‘charrúa’ e incorporarle al trato una opción de compra final.

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