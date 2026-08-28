Olimpia vs Saprissa, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo

¿A qué hora juega Olimpia vs Saprissa y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 27 de agosto?

Olimpia y Saprissa se medirán este jueves 27 de agosto en la quinta y última fecha del Grupo C de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, en un duelo que tendrá un peso decisivo en la definición del sector. Ambos clubes buscarán cerrar la fase de grupos con el mejor resultado posible y asegurar una posición favorable rumbo a los cuartos de final, en un compromiso que promete intensidad por la importancia de cada punto.

Recuerda que en Claro Sports podrás seguir la transmisión en vivo online con toda la información de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego. Tendrás acceso a goles, estadísticas, análisis y comentarios, además de video e imagen con la cobertura de nuestros expertos para que no pierdas ningún detalle de este partido entre dos de los clubes con mayor tradición del fútbol centroamericano.

México: 20:30 horas.

Centroamérica: 20:30 horas.

Estados Unidos: 22:30 horas ET y 19:30 horas PT.

Colombia: 21:30 horas.

Argentina: 23:30 horas.