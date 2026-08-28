Olimpia vs Saprissa, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo
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¿A qué hora juega Olimpia vs Saprissa y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 27 de agosto?
Olimpia y Saprissa se medirán este jueves 27 de agosto en la quinta y última fecha del Grupo C de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, en un duelo que tendrá un peso decisivo en la definición del sector. Ambos clubes buscarán cerrar la fase de grupos con el mejor resultado posible y asegurar una posición favorable rumbo a los cuartos de final, en un compromiso que promete intensidad por la importancia de cada punto.
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México: 20:30 horas.
Centroamérica: 20:30 horas.
Estados Unidos: 22:30 horas ET y 19:30 horas PT.
Colombia: 21:30 horas.
Argentina: 23:30 horas.
Últimos resultados y antecedentes del Olimpia vs Saprissa
El Olimpia y Saprissa han protagonizado una de las rivalidades con más tradición en el fútbol centroamericano, con 15 enfrentamientos oficiales en torneos internacionales de Concacaf y la antigua Copa Interclubes de la UNCAF. El balance favorece al conjunto costarricense, que suma ocho victorias, por cinco del cuadro hondureño, además de dos empates. En el apartado goleador, Saprissa también lleva ventaja con 25 tantos, frente a los 20 que registra Olimpia.
La primera serie entre ambos clubes tuvo lugar en la Copa de Campeones de Concacaf 1970, con dos triunfos para Saprissa: 1-0 en San José y 4-1 en Tegucigalpa. Olimpia consiguió una de sus victorias más contundentes en 1987, con un 4-1 en territorio costarricense. El capítulo más reciente antes de la Copa Centroamericana 2026 ocurrió en las semifinales de la Liga Concacaf 2019: los hondureños ganaron 2-0 la ida, pero el Monstruo Morado respondió con un 4-1 en Tibás y selló su pase a la final.
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Olimpia vs Saprissa
Olimpia y Saprissa llegan a la Copa Centroamericana de Concacaf con una cuenta pendiente: ninguno de los dos clubes ha conquistado el título desde la creación del torneo en 2023. El conjunto hondureño tuvo su mejor actuación en la edición 2025, cuando alcanzó las semifinales y terminó entre los cuatro mejores de la competencia. Por su parte, el cuadro costarricense tampoco aparece entre los campeones de las tres primeras ediciones, dominadas por Alajuelense, único club que ha levantado el trofeo hasta ahora.
El partido entre Olimpia y Saprissa, dos de los clubes con mayor tradición de Centroamérica, representa así una nueva oportunidad para dar el salto definitivo en el certamen regional. Ambos equipos buscan inscribir su nombre por primera vez en el palmarés de la Copa Centroamericana y romper el dominio de Alajuelense, campeón en 2023, 2024 y 2025. La rivalidad histórica entre hondureños y costarricenses añade un atractivo especial a un enfrentamiento con un objetivo claro: acercarse al título que ninguno de los dos ha podido conquistar.
¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas
La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 reúne a 20 clubes de la región, distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos. Cada conjunto disputa cuatro partidos en la fase de grupos, con dos compromisos como local y dos como visitante. Los dos mejores de cada sector avanzan a los cuartos de final, donde los ocho clasificados quedan ordenados del primero al octavo según su rendimiento. A partir de esa clasificación se establecen los cruces: primero contra octavo, segundo frente a séptimo, tercero ante sexto y cuarto contra quinto.
A partir de los cuartos de final, las series se disputan a ida y vuelta, con el equipo mejor ubicado en la tabla general como local en el segundo encuentro. El campeón obtiene un lugar directo en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, mientras que el subcampeón, los semifinalistas y los dos clubes que superen el Play-In consiguen su boleto a la primera ronda. Además, el torneo mantiene el gol de visitante como criterio de desempate en las rondas de eliminación directa. En la fase de grupos, la diferencia de goles, los goles anotados y el resultado directo aparecen entre los principales criterios para resolver empates.