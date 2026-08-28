Día del Abuelo en México 2026: estas son las actividades y descuentos que hay en CDMX para festejarlos

Pese a que no es un día de descanso oficial, millones de personas usan el Día de los Abuelos para reunirse y celebrar uno de los pilares de la familia

Los abuelos, pilar fundamental en la familia | Claro Sports

El Día de los Abuelos se ha convertido en una fecha especial para millones de familias mexicanas, que encuentran en el 28 de agosto una oportunidad para reunirse y reconocer a quienes ocupan un lugar fundamental dentro del hogar. Más allá de los festejos, la jornada pone en primer plano el valor de la experiencia, la sabiduría y las enseñanzas que las personas mayores transmiten a las nuevas generaciones.

La celebración también busca dar mayor visibilidad a los adultos mayores dentro de la sociedad y recordar que su participación no termina con el retiro. Para muchos, la vida laboral continúa como una necesidad o una elección, mientras que otros mantienen un papel activo en sus familias y comunidades. Por ello, esta fecha también representa un llamado a reconocer su presencia, sus capacidades y las aportaciones que todavía tienen por ofrecer.

Día de los Abuelos en México 2026: ¿Cuándo es la fecha exacta y por qué se celebra?

Cada 28 de agosto, México hace una pausa para reconocer a quienes han dejado huella en sus familias y comunidades. La fecha se conoce de forma popular como el Día de los Abuelos, aunque su alcance es mayor: corresponde al Día Nacional de las Personas Mayores. No se trata de un día de descanso obligatorio ni de una celebración oficial, pero sí de una jornada con fuerte presencia social, pues familias, escuelas, instituciones y comunidades encuentran en esta fecha una oportunidad para destacar la experiencia, trayectoria y aportaciones de las personas mayores.

Pero, ¿por qué se eligió el 28 de agosto? Existen varias versiones. Una de ellas relaciona la fecha con San Agustín de Hipona, cuya festividad corresponde a ese día y cuya figura suele asociarse con la sabiduría y la experiencia. Otra versión señala al locutor chihuahuense Edgar Gaytán Monzón, quien durante la década de 1990 promovió esta fecha desde su programa de radio. Lo que sí cuenta con registro histórico es que las primeras celebraciones dedicadas a las personas mayores tuvieron lugar en México en 1983, en la Ciudad de México, y un año después en Monterrey. Finalmente, en 1998, el 28 de agosto quedó establecido en todo el país como Día del Anciano, una denominación que con el tiempo dio paso al actual Día Nacional de las Personas Mayores.

¿A dónde ir a festejar este Día de los Abuelos 2026? Lista de actividades en CDMX

Este fin de semana, la Ciudad de México tendrá opciones para celebrar a los adultos mayores con música, baile y actividades gratuitas. En Azcapotzalco, el Gran Baile del Día del Abuelo llevará una pista al aire libre a la explanada de la alcaldía el sábado 29 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, con música en vivo y un ambiente pensado para sacar los mejores pasos. Ese mismo día, desde las 9:00 horas, el Centro Social y Deportivo Rosario Iglesias Rocha recibirá el festival “Abuelitas y Abuelitos de Oro”, con danza folclórica, baile hawaiano, baile terapia y un concurso de karaoke. En Benito Juárez, el viernes 28 de agosto habrá una jornada con talleres de Tai Chi, yoga, conferencias y presentaciones culturales, desde las 9:30 horas y hasta la tarde.

Para quienes prefieran un plan más tranquilo, la comida y la cultura también aparecen como buenas alternativas. La credencial del INAPAM permite acceder a descuentos especiales en distintos restaurantes y cafeterías de la capital, con promociones que llegan hasta 50% en algunos casos. Y si la idea es pasar la tarde entre arte e historia, varios museos nacionales ofrecen entrada gratuita a las personas mayores de 60 años que presenten una credencial vigente, de martes a domingo. Así, entre una pista de baile, una comida familiar o un recorrido por los museos, la capital ofrece distintas formas de celebrar el Día del Abuelo sin necesidad de gastar una fortuna.

¿Cuáles son los descuentos que ofrece el INAPAM?

La credencial del INAPAM puede convertirse en una aliada para el bolsillo de millones de personas mayores de 60 años en México. El beneficio no se limita a un solo sector: el programa contempla siete grandes rubros con descuentos que van del 5% hasta el 80% en establecimientos afiliados de todo el país. Desde una comida o la compra de medicamentos, hasta un viaje, un trámite legal o el pago de servicios, la tarjeta abre la puerta a una amplia variedad de precios preferenciales.

MÁS INFORMACIÓN: Inapam consiente a los abuelos en su día con descuentos de hasta el 20 por ciento

La salud es uno de los apartados con mayores ventajas. Farmacias, laboratorios, ópticas y consultorios ofrecen descuentos que, según el establecimiento, pueden alcanzar hasta 60%, mientras que algunos estudios clínicos y servicios de imagenología llegan a rebajas de 45% o 50%. La alimentación también tiene su espacio, con promociones en restaurantes, cafeterías, carnicerías, tortillerías, panaderías, tiendas de abarrotes y supermercados participantes. En materia de transporte, la credencial puede representar otro ahorro importante, con descuentos de hasta 50% en autobuses foráneos y beneficios adicionales en algunos sistemas de movilidad local.

El catálogo no termina ahí. Museos, teatros, hoteles, agencias de viajes y librerías forman parte de la oferta cultural y recreativa, mientras que tiendas de ropa, zapaterías y comercios para el hogar cuentan con descuentos especiales. También existen beneficios en el pago de predial y agua, aunque cada municipio determina sus propias condiciones, así como promociones en notarías y servicios jurídicos para trámites como testamentos, escrituras y asesorías legales. Antes de aprovechar cualquier descuento, lo recomendable es consultar el Directorio de Beneficios del INAPAM, ya que los porcentajes, establecimientos participantes y requisitos pueden cambiar según la localidad.

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