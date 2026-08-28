Internacional de Bogotá vs Deportivo Pasto, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto en la capital de la república.

Internacional de Bogotá vs Deportivo Pasto, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Internacional de Bogotá vs Deportivo Pasto y dónde ver en vivo hoy 27 de agosto de 2026?

El partido válido por la séptima jornada del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano entre el equipo de ‘Deadpool’ y los ‘Volcánicos’, dará inicio a partir de las 8:15 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:15 de la noche.

Alineaciones Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto: así salen a la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026 II

Inter Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Mateo Rodas, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dewar Victoría, Facundo Boné; Cristian Dájome, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.

Wuilker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Mateo Rodas, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dewar Victoría, Facundo Boné; Cristian Dájome, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte. Ricardo Valiño. Deportivo Pasto: Éderson Cabezas; Mateo Garavito, Joyce Ossa, Enrique Serje, Hervin Goyes; Jonathan Perlaza, Harrinson Mancilla, Franco Leys, Mayer Gil; Jorge Obregón y Matías Pisano. DT: René Rosero.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga BetPlay 2026?

La extinta Equidad, ahora bien llamada Internacional de Bogotá es la escuadra que parte con el favoritismo para quedarse con los tres puntos del partido ante Deportivo Pasto. La localía y la mala racha de su rival, le dan al equipo capitalino el 49 % de la probabilidad de triunfo.

Mientras que, el conjunto pastuso solo parte con un 22 % de probabilidades de victoria. De hecho, el equipo nariñense es último de la tabla de posiciones con cero puntos en cinco partidos jugados.

Te puede interesar: