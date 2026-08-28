Mixco vs Alianza, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos, dos como local y dos como visitante, y los dos primeros lugares de cada sector avanzan a los cuartos de final.

Los ocho clasificados son ordenados del 1 al 8 de acuerdo con su rendimiento en la fase de grupos. Los cuatro líderes ocupan los primeros cuatro puestos y los segundos lugares quedan del quinto al octavo, con cruces 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Las eliminatorias se disputan a ida y vuelta y los cuatro semifinalistas, junto con los dos ganadores del Play-In, obtienen un boleto para la Copa de Campeones Concacaf 2027.