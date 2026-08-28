Mixco vs Alianza, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo
Sigue en vivo las acciones del partido a través del streaming.
¡Alineaciones confirmadas!
Así forman Mixco y Alianza.
Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido por streaming de Deportivo Mixco y Alianza, válido por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. La particularidad que tienen ambos equipos es que llegan a esta instancia ya en calidad de eliminados, por lo que no pelean por nada más que la estadística, quedaron eliminados al término de la jornada pasada y por ende, será un partido con algo menos de atractivo.
¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas
La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos, dos como local y dos como visitante, y los dos primeros lugares de cada sector avanzan a los cuartos de final.
Los ocho clasificados son ordenados del 1 al 8 de acuerdo con su rendimiento en la fase de grupos. Los cuatro líderes ocupan los primeros cuatro puestos y los segundos lugares quedan del quinto al octavo, con cruces 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Las eliminatorias se disputan a ida y vuelta y los cuatro semifinalistas, junto con los dos ganadores del Play-In, obtienen un boleto para la Copa de Campeones Concacaf 2027.
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Deportivo Mixco y Alianza
Ninguno de los clubes nunca ganó la Copa Centroamericana, de hecho, siquiera llegaron a disputar una final.
Últimos resultados y antecedentes del Mixco vs Alianza
Deportivo Mixco y Alianza nunca se enfrentaron a lo largo de su historia.
Formaciones del Mixco vs Alianza, al momento: así salen al partido de hoy
Mixco: Kevin Moscoso; Allan Yanes, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor, Joshua Urizar; Christian Ojeda, Kener Lemus, Gabriel Arce; Yonathan Pozuelos, Nicolás Martínez y Lynner García. DT: Fabricio Benítez.
Alianza: Jean Ambuila; Oliver Campos, Adolfo Machado, Jhon Marquínez, Yeison Ortega; Alvin Mendoza, John Jaime Asprilla, David Carvajal, Ricardo Mitre; Bayron Walters y Gabriel Chiari. DT: Jair Palacios.
¿A qué hora juega Deportivo Mixco y Alianza y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 27 de agosto?
El encuentro entre Deportivo Mixco y Alianza se disputará el jueves 27 de agosto a las 20:30 horas en el estadio El Trébol. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y Panamá. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.