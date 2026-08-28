Monreal llega a Tigres y busca ganarse un lugar: “Es un reto importante para mí”

El atacante de 25 años llegó a Monterrey procedente de Necaxa y ya piensa en competir por un puesto en el equipo felino

Ricardo Monreal ya se encuentra en Monterrey para incorporarse a Tigres como refuerzo para lo que resta del Apertura 2026. El atacante de 25 años llega procedente de Necaxa y reconoció que asumir este reto con el conjunto felino representa una oportunidad importante dentro de su carrera.

El nuevo jugador de Tigres se mostró satisfecho por concretar su llegada a la institución y aseguró que está preparado para competir por un lugar en el equipo. “Estoy contento de esta nueva oportunidad, de un nuevo reto en mi carrera y, bueno, contento de llegar a un club tan grande como lo es Tigres. Es una oportunidad muy grande en mi carrera, es el reto al que vengo, es la institución a la que vengo. Es un reto importante para mí y, bueno, vengo a darlo todo, ya soy un Tigre, entonces vengo a darlo todo”, expresó.

Monreal quiere ganarse un lugar en Tigres

Después de su paso por Necaxa, Monreal buscará incorporarse a la dinámica del equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich y competir por un puesto en el cuadro titular. El delantero reconoció que llega a un plantel con jugadores de experiencia y trayectoria dentro de la institución.

“Sé de la gran jerarquía que hay en el equipo, de jugadores muy importantes que han marcado historia en este club y vengo a aportar desde ya, vengo a llenarme de esa energía ganadora”, comentó.

El atacante también destacó el papel de los aficionados de Tigres y la oportunidad que tendrá de presentarse ante una de las aficiones con mayor presencia en el fútbol mexicano.

“La afición es muy importante en este club, es la afición más importante de México, por eso son los Incomparables, ¿no? Entonces, feliz de que me den esa oportunidad también de mostrarme”, señaló.

Monreal se incorporará a un equipo que tendrá actividad este fin de semana. Tigres visitará a Santos Laguna el sábado por la tarde, en un partido correspondiente al Apertura 2026 que podría representar uno de los primeros compromisos del atacante con su nueva institución.

Con su llegada a Monterrey, Ricardo Monreal inicia una nueva etapa en su carrera y tendrá el objetivo de adaptarse al plantel, competir por minutos y responder a la confianza depositada en él por Tigres.

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