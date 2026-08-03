Santa Fe vs Once Caldas, en vivo la Liga Betplay 2026 II: ¡Jader Obrian abre el marcador!

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas de Manizales en El Campín.

Santa Fe vs Once Caldas, en vivo |Claro Sports

Independiente Santa Fe juega su primer partido de local en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los ‘leones’ tras caer ante Águilas, pero habían clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Pablo Repetto superó con creces a Caracas de Venezuela.

Por su parte, Once Caldas de Manizales es uno de los equipos que todo club busca evitar. Su poderío goleador y el proceso que ha llevado a cabo con Hernán Darío Herrera parece estar dando frutos. El ‘blanco blanco’ viene de golear al Cúcuta Deportivo en el Estadio Palogrande..

¿A qué hora juegan Santa Fe vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 2 de agosto de 2026?

Este duelo, válido por la segunda fecha en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, iniciará a partir de las 8:00 p.m. (hora COL) con el arbitraje de Carlos Betancur. Usted puede seguir el compromiso por la señal de Win+ Fútbol, así como la plataforma streaming de Win Play.

Alineaciones Santa Fe vs Once Caldas: así salen a la fecha 2 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Kilian Toscano, Daniel Torres; Ómar Fernández, Nahuel Bustos, Jader Obrian y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Así forma Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Daniel Londoño, Jorge Cardona, Andrés Correa; Jaime Alvarado, Andrés Roa, Andrés Colorado; Jefry Zapata, Michael Barrios y Edwin Torres. DT: Hernán Darío Herrera.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 2 de Liga Betplay 2026? Pronósticos IA

Para la inteligencia artificial, exactamente ChatGPT, el favorito de la jornada es Independiente Santa Fe. A pesar de que la IA pronostica un encuentro bastante equilibrado, le da al conjunto capitalino un total de 50 %. La localía y los pasado encuentro en Bogotá es lo que coloca al ‘cardenal’ como favorito.

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