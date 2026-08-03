¡La segunda víctima de la Ley Prestianni! Julián Carranza es expulsado en el Toluca vs Necaxa

El futbolista argentino de los Rayos se convirtió en el segundo expulsado de la Liga MX por este nuevo reglamento

Julián Carranza, el segundo expulsado de la Liga MX por la Ley Prestianni | Imago7

Julián Carranza protagonizó una de las acciones más polémicas de la jornada 3 del Apertura 2026, luego de ser expulsado al término del primer tiempo del partido entre Necaxa y Toluca en el Estadio Nemesio Diez. El delantero argentino recibió la tarjeta roja tras cubrirse la boca durante un enfrentamiento verbal con Federico Pereira.

La jugada se presentó cuando ambos futbolistas se encararon antes de dirigirse a los vestidores. Carranza se tapó la boca mientras intercambiaba palabras con el defensor uruguayo de los Diablos Rojos, gesto que fue sancionado bajo el criterio conocido como Ley Prestianni.

El árbitro Jesús Rafael López interpretó que el atacante de los Rayos utilizó esa acción para ocultar un insulto dirigido a Pereira. La decisión dejó al Necaxa con 10 jugadores para disputar toda la segunda mitad, en un encuentro que ya exigía al conjunto visitante dentro de una de las canchas más complicadas de la Liga MX.

La expulsión de Carranza representó la segunda aplicación de este nuevo reglamento durante el Apertura 2026. El primer antecedente se registró en la jornada inaugural, cuando Rodrigo Aguirre, futbolista de Tigres, fue expulsado por taparse la boca mientras se dirigía a un rival de los Xolos de Tijuana.

La determinación del silbante provocó los reclamos inmediatos de los jugadores necaxistas. Agustín Oliveros se acercó para cuestionar la tarjeta roja mostrada a su compañero, pero el árbitro no permitió que la protesta se prolongara y amonestó al defensor de los Rayos.

Necaxa tuvo que modificar su planteamiento durante el descanso para afrontar el complemento en inferioridad numérica. La ausencia de Carranza redujo las opciones ofensivas del equipo y aumentó la presión sobre el resto del plantel frente a un Toluca que buscaba aprovechar el hombre de más.

La situación se complicó todavía más al minuto 80, cuando Oliveros realizó una entrada tardía sobre Helinho. El defensa recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, por lo que los Rayos terminaron la recta final del encuentro con nueve futbolistas.

La roja de Julián Carranza volvió a colocar en el centro de la conversación a la Ley Prestianni y su aplicación en la Liga MX. El delantero argentino fue castigado por ocultar su boca durante un intercambio verbal, una conducta que ya dejó dos expulsiones en apenas tres jornadas del Apertura 2026.

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