Toluca vs Necaxa en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Toluca y Necaxa en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Diablos llegan a este compromiso después de ganar en la primera fecha ante Chivas en el Estadio Akron, pero después sufrieron la derrota ante Pumas en la fecha siguiente y Cruz Azul en el Campeón de Campeones 2026. Por lo que buscará reencontrarse con el triunfo esta tarde en la capital del Estado de México.

Por su parte, los Rayos vienen de sumar dos victorias al hilo en el inicio de la competencia tras vencer al Atlante y Monterrey, con lo que buscarán el momento difícil por el que pasan los Diablos del Turco Mohamed para obtener la victoria que los coloque como líderes generales del Apertura 2026.