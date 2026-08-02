Toluca vs Necaxa en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
No te pierdas ni un solo detalle del partido que reditará la final del torneo Verano 1998, lo que promete ser un buen duelo de fútbol
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Toluca y Necaxa en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Los Diablos llegan a este compromiso después de ganar en la primera fecha ante Chivas en el Estadio Akron, pero después sufrieron la derrota ante Pumas en la fecha siguiente y Cruz Azul en el Campeón de Campeones 2026. Por lo que buscará reencontrarse con el triunfo esta tarde en la capital del Estado de México.
Por su parte, los Rayos vienen de sumar dos victorias al hilo en el inicio de la competencia tras vencer al Atlante y Monterrey, con lo que buscarán el momento difícil por el que pasan los Diablos del Turco Mohamed para obtener la victoria que los coloque como líderes generales del Apertura 2026.
¿A qué hora juega Toluca vs Necaxa y dónde ver hoy 2 de agosto la jornada 3 de la Liga MX 2026?
El duelo entre Toluca y Necaxa está programado para llevarse a cabo este domingo 2 de agosto a las 19:10 horas, tiempo del centro de México. Por lo que en la tarde se conocerá al ganador de este compromiso que reditará la final que se vivió en el torneo Verano 1998.
Antecedentes Toluca vs Necaxa, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Desde el Invierno 1996 hasta el Clausura 2026, Toluca y Necaxa se enfrentaron en 55 partidos de Liga MX dentro de la era de los torneos cortos, sin considerar los encuentros de Copa. El balance favorece ampliamente a los Diablos Rojos, que consiguieron 27 victorias, por 13 triunfos de los Rayos y 15 empates. Toluca también domina la producción ofensiva con 95 goles, mientras Necaxa acumuló 62 anotaciones. El enfrentamiento más reciente terminó con victoria escarlata por 3-0 en Aguascalientes.
Necaxa 0-3 Toluca | Jornada 7 | Clausura 2026
Toluca 3-1 Necaxa | Jornada 1 | Apertura 2025
Toluca 5-2 Necaxa | Jornada 11 | Clausura 2025
Necaxa 1-3 Toluca | Jornada 14 | Apertura 2024
Necaxa 3-3 Toluca | Jornada 6 | Clausura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, el Toluca es favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de -213, por lo que en caso de apostar mil pesos por los Diablos, uno se podría ganar hasta mil 470 pesos. Por su parte, el Necaxa tiene un momio de +500 y bajo la misma operación, se podría obtener una ganancia de hasta seis mil pesos.
El empate también dejaría buenos dividendos al tener un momio de +370, por lo que en caso de apostar por un marcador igualado entre Diablos y Rayos, se podría embolsar uno hasta cuatro mil 700 pesos mexicanos.