Rayados no puede con el Sporting de Costa Rica, en su último duelo de pretemporada

El conjunto de Matías Almeyda comenzó ganando con Víctor Guzmán en el Gigante de Acero, pero la visita le dio la vuelta en los últimos minutos

Monterrey caen en el Gigante de Acero | @Rayados

Rayados de Monterrey cerró su pretemporada con una derrota de 1-2 ante Sporting FC de Costa Rica en el Gigante de Acero. El equipo dirigido por Matías Almeyda tomó la ventaja durante el segundo tiempo, pero permitió la remontada en el tramo final de su último partido antes de debutar en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El conjunto albiazul buscó controlar el encuentro desde los primeros minutos y consiguió enviar el balón a las redes durante la primera parte. Sin embargo, el cuerpo arbitral anuló la anotación, por lo que ambos equipos llegaron al descanso sin movimientos en el marcador.

Monterrey mantuvo la iniciativa durante el complemento y volvió a marcar, pero el gol fue invalidado por segunda ocasión. Matías Almeyda realizó ajustes para observar a diferentes integrantes del plantel y repartir minutos antes del inicio de la competencia oficial.

La insistencia de Rayados tuvo resultado al minuto 65, cuando Víctor Guzmán apareció dentro del área para marcar el 1-0. El defensor concretó una jugada colectiva y puso en ventaja a la Pandilla, que parecía encaminar el cierre de su preparación con una victoria como local.

Sporting FC respondió al minuto 76, después de que una falta dentro del área derivó en un penalti. Joshua Navarro convirtió el cobro para establecer el empate 1-1 y, ocho minutos más tarde, el conjunto costarricense completó la remontada con la anotación que colocó el 2-1 definitivo.

La reacción visitante se produjo pese a que Sporting disputó parte del compromiso con un jugador menos. Rayados no pudo aprovechar la superioridad numérica para recuperar la ventaja. El encuentro también representó los primeros minutos de Diego Rossi en el Gigante de Acero, mientras que Uroš Đurđević tuvo su presentación ante la afición de Monterrey.

Con este resultado, Rayados concluyó sus encuentros de preparación y enfocará sus trabajos en la primera jornada del Apertura 2026. Monterrey debutará ante Santos Laguna el sábado 18 de julio, en el Gigante de Acero, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el primer partido oficial de la etapa de Matías Almeyda al frente del equipo.

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