La mujer detrás de Haaland y compañía: Lise Klaveness, la voz crítica de Noruega que desafía a Infantino y Trump

Los jugadores noruegos tienen en Klaveness una figura crítica y clave en el desarrollo del fútbol en ese país

Klaveness, una de las más grandes críticas de la FIFA. | Reuters.

Detrás de la selección de Noruega que tiene como figuras a Erling Haaland y Martin Odegaard existe una dirigente que ha ganado protagonismo por sus posturas dentro y fuera del fútbol. Su nombre es Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, una exjugadora profesional que decidió utilizar su posición para cuestionar algunas decisiones de los organismos que rigen al deporte mundial.

Klaveness nació el 19 de abril de 1981 en Meland, Noruega, y antes de llegar a los escritorios de la administración deportiva tuvo una carrera como futbolista. Se desempeñó como mediocampista ofensiva y delantera, disputó 73 partidos con la selección noruega entre 2002 y 2011, participó en Copas del Mundo y llegó a jugar una final de la Champions League femenil en 2007 con el Umea FC.

Su relación con el fútbol comenzó desde la infancia. La propia Klaveness recordó que cuando era niña llevaba un balón a todos lados, incluso a su cama, en una época en la que soñaba con convertirse en profesional. Años después, esa misma pasión la llevó a ocupar un cargo de poder y convertirse en una de las voces más críticas dentro de las federaciones nacionales.

El 6 de marzo de 2022 asumió la presidencia de la Federación Noruega de Fútbol, rompiendo con 124 años de dominio varonil al convertirse en la primera mujer en ocupar ese puesto. Desde su llegada, impulsó una visión basada en la igualdad, la inclusión y una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión del fútbol.

“Hoy comparezco ante ustedes como la primera mujer presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega (NFF, por sus siglas en noruego). Ya no llevo el balón a todas partes conmigo, pero mis sueños siguen girando en torno al fútbol. Un fútbol en el que niños y niñas (de cualquier color, heterosexuales o queer, todos) sean tratados con el mismo respeto y reconocimiento”.

Su primera gran aparición internacional ocurrió apenas semanas después de asumir el cargo. Durante el Congreso de la FIFA celebrado en Doha antes del Mundial de Qatar 2022, Klaveness lanzó un discurso en el que cuestionó la elección del país como sede y señaló las denuncias relacionadas con los derechos humanos de los trabajadores migrantes que participaron en la construcción de los estadios.

Ante Gianni Infantino y autoridades del fútbol internacional, la dirigente noruega también habló sobre la situación de las mujeres y la comunidad LGBT+. Klaveness señaló que el fútbol debía garantizar igualdad y respeto para todas las personas, sin importar género, orientación sexual o nacionalidad. Sus declaraciones generaron una respuesta del comité organizador qatarí, que expresó su desacuerdo con sus palabras.

“No hay lugar para empleadores que no garanticen la libertad y la seguridad de sus trabajadores, durante la Copa Mundial de la FIFA. No hay lugar para líderes que no puedan organizar un partido femenino. No hay lugar para anfitriones que no puedan garantizar legalmente la seguridad y el respeto de las personas LGBT+”, sentenció.

Desde entonces, Klaveness mantuvo una postura crítica hacia la FIFA y sus procesos de decisión. En 2024 cuestionó la designación de Arabia Saudita como sede del Mundial 2034 y señaló que la elección de los anfitriones de las Copas del Mundo debía contar con mayores criterios relacionados con derechos humanos y transparencia.

Uno de sus cuestionamientos más recientes estuvo relacionado con el Premio de la Paz de la FIFA entregado a Donald Trump en 2025. La presidenta de la federación noruega pidió eliminar dicho reconocimiento al considerar que la entrega de premios de ese tipo no corresponde al organismo rector del fútbol y puede generar conflictos políticos.

“Nosotros queremos que se elimine. No consideramos que otorgar un galardón de este tipo forme parte del mandato de la FIFA”, declaró Klaveness al referirse al reconocimiento otorgado al presidente estadounidense. La dirigente también cuestionó que este tipo de decisiones puedan afectar la percepción de neutralidad política del organismo.

Además de sus críticas institucionales, Klaveness también ha mostrado una postura sobre conflictos internacionales relacionados con el fútbol. En el caso de Israel y Palestina, respaldó llamados para detener ataques contra civiles en Gaza y la Federación Noruega destinó recursos obtenidos en un partido de eliminatoria mundialista ante Israel a Médicos Sin Fronteras.

A pesar de sus críticas, Klaveness ha aclarado que su postura no busca alejar a Noruega de las competencias internacionales. La dirigente ha explicado que participar en los torneos permite defender valores y generar conversaciones dentro del fútbol, en lugar de abandonar los escenarios donde pueden tomarse decisiones.

Con una trayectoria que combina el fútbol profesional, el derecho y la dirigencia deportiva, Lise Klaveness se convirtió en una figura distinta dentro del panorama internacional. Mientras Noruega busca protagonismo en la cancha con una generación encabezada por Haaland y Odegaard, su presidenta continúa defendiendo una transformación en la manera en que el fútbol toma decisiones fuera del terreno de juego.

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