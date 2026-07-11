Alajuelense vs Herediano en vivo: dónde mirar la Supercopa de Costa Rica 2026

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Alajuelense vs Herediano, Supercopa Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

La Supercopa de Costa Rica 2026 pondrá frente a frente a Alajuelense y Herediano este domingo en el estadio José Rafael “Fello” Meza. El encuentro reunirá a los campeones de los dos últimos torneos de liga y marcará el comienzo oficial de la nueva temporada del fútbol costarricense. Además del trofeo, ambos equipos buscarán iniciar el curso con una victoria antes del arranque del Torneo Apertura 2026 y de la próxima edición de la Recopa.

Alajuelense afronta este compromiso tras conquistar el Torneo Apertura 2025, mérito que le permitió obtener un lugar en la Supercopa. El conjunto rojinegro intentará sumar su segundo título en esta competición y comenzar el semestre con una nueva consagración. Además, los manudos, bajo el mando del nuevo entrenador Ismael Rescalvo, intentarán recomponerse del fracaso que significó quedar afuera de los playoff en el último torneo.

Herediano llega como campeón del Torneo Clausura 2026 y con el objetivo de ampliar su historial en la Supercopa, certamen que ya ganó en tres oportunidades. El equipo florense buscará imponer su juego para sumar otro trofeo a sus vitrinas y confirmar el buen momento que atraviesa. En su presentación más reciente derrotó 2-0 a Saprissa en la final del Clausura 2026, un resultado que le permitió conquistar el título nacional y asegurar su presencia en este duelo decisivo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Alajuelense vs Herediano de la Supercopa de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Herediano está programado para el domingo 12 de julio a las 17:00 horas y se disputará en el estadio José Rafael “Fello” Meza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Herediano en Supercopa de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Herediano:

21 de marzo de 2026 | Herediano 2-1 Alajuelense | Torneo Clausura

7 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-1 Herediano | Torneo Clausura

16 de octubre de 2025 | Herediano 1-3 Alajuelense | Torneo Apertura

10 de agosto de 2025 | Alajuelense 0-1 Herediano | Torneo Apertura

20 de julio de 2025 | Alajuelense 1-0 Herediano | Recopa de Costa Rica

Pronóstico del Alajuelense vs Herediano y quién es favorito para ganar, según la IA

Según el análisis de la IA, se espera un partido parejo, aunque Herediano llega con una ligera ventaja por el momento futbolístico que atraviesa y la continuidad de su plantel. Alajuelense afronta este compromiso tras conquistar el Torneo Apertura 2025 e iniciar una nueva etapa bajo la dirección técnica de Ismael Rescalvo, con el objetivo de dejar atrás la eliminación en los playoffs del último campeonato. Herediano, en cambio, llega como campeón del Torneo Clausura 2026 después de vencer 2-0 a Saprissa en la final y buscará ampliar su historial en la Supercopa.

De acuerdo con el pronóstico de la IA, el conjunto florense tiene mayores posibilidades de quedarse con el trofeo, con una probabilidad de victoria del 43%, frente al 31% de Alajuelense y un 26% de opciones de empate antes de una eventual definición por penales. El marcador estimado es un triunfo 2-1 para Herediano.

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