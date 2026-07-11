La Copa en tus Manos, en vivo | Previa Inglaterra vs Noruega

Los Tres Leones enfrentan a la gran sorpresa del torneo en un duelo marcado por el choque goleador entre Harry Kane y Erling Haaland.

Inglaterra y Noruega se preparan para disputar uno de los partidos más esperados de los cuartos de final. En La Copa en tus Manos, nuestros especialistas analizan el presente de ambas selecciones, las posibles alineaciones y las principales claves que pueden definir el boleto a las semifinales.

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