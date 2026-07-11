Cruz Azul no tiene piedad y aplasta a Comunicaciones en Ciudad Cooperativa

Todo lo que dejó el partido amistoso entre Cruz Azul y Comunicaciones por la Copa Fundadores.

Cruz Azul y una gran victoria ante Comunicaciones | X: @CruzAzul

Cruz Azul cerró su preparación para el Torneo Apertura 2026 con una contundente victoria por 6-0 sobre Comunicaciones en un partido amistoso disputado en Ciudad Cooperativa. El conjunto mexicano resolvió el encuentro desde los primeros minutos gracias a una presión alta y una ofensiva efectiva que desbordó al equipo guatemalteco. La diferencia en el marcador quedó definida antes del descanso, en una actuación que dejó buenas sensaciones para el cuerpo técnico.

El inicio del partido fue determinante para La Máquina. Christian Ebere abrió el marcador en la primera acción del compromiso y poco después amplió la ventaja con su segundo tanto. Cruz Azul mantuvo el control del balón y aprovechó cada espacio para generar peligro, mientras Comunicaciones no logró reaccionar ante el ritmo impuesto por el campeón mexicano.

Cruz Azul impuso condiciones desde el primer tiempo

La superioridad del equipo local continuó con el tercer gol, convertido por Carlos Rotondi, antes de que un autogol aumentara la diferencia. Luka Romero también tuvo protagonismo al participar en varias acciones ofensivas y cerrar la primera mitad con el quinto tanto. Para ese momento, Comunicaciones ya jugaba con un futbolista menos tras la expulsión de Nicolás Olivera, situación que complicó aún más sus posibilidades.

En la segunda parte, Cruz Azul redujo la intensidad, aunque siguió administrando la posesión y controlando el desarrollo del encuentro. A pesar de realizar modificaciones en la alineación, el conjunto dirigido por Joel Huiqui mantuvo el dominio y evitó que el rival generara oportunidades claras en ataque.

El último gol llegó a través de Luka Romero, quien conectó un potente remate desde fuera del área para establecer el definitivo 6-0. El mediocampista coronó una destacada actuación en un encuentro donde Cruz Azul mostró contundencia y buen funcionamiento colectivo antes del inicio de la competencia oficial.

Para Comunicaciones, el amistoso dejó muchas dudas para el entrenador Fantasma Figueroa de cara al inicio del campeonato. Cruz Azul, por su parte, concluyó su preparación con una goleada que refuerza la confianza del plantel antes del debut.

El partido completo entre Cruz Azul vs Comunicaciones por la Copa Fundadores

Final del partido

Cruz Azul 6-0 Comunicaciones | Minuto 90 | Cruz Azul aplastó a Comunicaciones en el Estadio Ciudad Cooperativa y se quedó con el trofeo Copa Fundadores. Una contundente goleada a la espera del debut en el Torneo Apertura.

Cruz Azul baja la intensidad

Cruz Azul 6-0 Comunicaciones | Minuto 80 | Después del sexto gol, el equipo cementero le dio un respiro al partido y a un rival. Dominan con tranquilidad.

¡Llegó el sexto!

Cruz Azul 6-0 Comunicaciones | Minuto 65 | Espectacular disparo de Luka Romero desde fuera del área para aumentar la goleada. Resultó inatajable para el portero de los Cremas.

Dominio de La Máquina

Cruz Azul 5-0 Comunicaciones | Minuto 55 | Tras una primera parte avasallante, el equipo mexicano bajo el pie del acelerador: domina el balón pero avanza con menos intensidad.

Complemento en marcha

Cruz Azul 5-0 Comunicaciones | Minuto 46 | Inicia el complemento en el Estadio Ciudad Cooperativa.

Termina la primera parte

Cruz Azul 5-0 Comunicaciones | Minuto 45 | Finaliza un primer tiempo extraordinario para Cruz Azul ante su gente. La Máquina realizó un planteó ofensivo perfecto que Comunicaciones nunca pudo contener.

Expulsión en Comunicaciones

Cruz Azul 5-0 Comunicaciones | Minuto 31 | El encuentro se torna cada vez más cuesta arriba para los Cremas: Nicolás Olivera se va expulsado tras una dura entrada. El equipo guatemalteco queda con diez futbolistas.

¡Manita para Cruz Azul!

Cruz Azul 5-0 Comunicaciones | Minuto 25 | Remate cruzado de Luka Romero para aumentar la ventaja en el marcador. No hay ningún tipo de paridad en el duelo.

¡Remate al poste!

Cruz Azul 4-0 Comunicaciones | Minuto 17 | Muy buen disparo de Luka Romero desde afuera del área que pega en el poste de la portería.

¡Cruz Azul no se detiene!

Cruz Azul 4-0 Comunicaciones | Minuto 9 | Gran jugada entre Luka Romero y Rotondi que finaliza con un autogol de los Cremas. El equipo mexicano no tiene piedad ante los Cremas.

¡Tercero de Cruz Azul!

Cruz Azul 3-0 Comunicaciones | Minuto 6 | Ya tenemos una lluvia de goles en el Ciudad Cooperativa. Rotondi pone el tercero tras una gran pared en ofensiva. Gran comienzo de la Máquina.

¡Segundo de Cruz Azul!

Cruz Azul 2-0 Comunicaciones | Minuto 3 | ¡El partido apenas comienza y Christian Ebere ya se despacha con dos goles! Otra exquisita definición para aumentar la ventaja.

¡Gol de Cruz Azul!

Cruz Azul 1-0 Comunicaciones | Minuto 1 | ¡Rápido golpe de La Máquina! Robo en ofensiva que Christian Ebere aprovechó para abrir la cuenta con un remate perfecto.

¡Partido en marcha!

Cruz Azul 0-0 Comunicaciones | Minuto 0 | Comenzó el partido amistoso en Ciudad Cooperativa, el último encuentro de preparación para La Máquina

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cruz Azul y Comunicaciones!

Un encuentro amistoso que enfrentará al campeón del fútbol mexicano con uno de los equipos más reconocidos de Guatemala. La Máquina continúa con su preparación rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX y tendrá una nueva prueba internacional ante Los Cremas. El duelo se disputará este sábado 11 de julio a partir de las 13:00 horas en Ciudad Cooperativa, donde ambos equipos buscarán sumar minutos de competencia.

Cruz Azul llega a este compromiso después de conquistar el Clausura 2026 ante Pumas y confirmar la continuidad de Joel Huiqui como entrenador del primer equipo. El conjunto mexicano trabaja en la preparación de una nueva temporada, con el objetivo de llegar en buenas condiciones al inicio del torneo. Su último partido oficial terminó con victoria por 1-0 frente a Pumas, resultado que le permitió quedarse con el título.

Por su parte, Comunicaciones afronta este desafío como parte de su preparación para sus próximos compromisos. El cuadro guatemalteco volverá a medirse ante un rival de la Liga MX, en un partido que también representa una oportunidad para evaluar a su plantilla.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cruz Azul vs Comunicaciones hoy sábado 11 de julio de 2026?

El partido entre La Máquina y Comunicaciones se llevará a cabo el sábado 11 de julio en Ciudad Cooperativa, en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. La directiva llevó el partido a dicha localidad para que los cooperativistas y aficionados puedan apoyar al equipo de Joel Huiqui de cara al inicio de la competencia del Apertura 2026. El partido se podrá ver a través del canal de Youtube de Cruz Azul.

Alineaciones del Cruz Azul vs Comunicaciones, al momento

Esta es la alineación de Cruz Azul confirmada por el entrenador Joel Huiqui:

ESTE ES EL XI DE LA MÁQUINA ESTA TARDE 🚂



¡VAMOS POR LA COPA FUNDADORES! pic.twitter.com/5gWVlxkCly — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 11, 2026

Así formará Fantasma Figueroa para enfrentarse a La Máquina:

Nuestro 11 inicial vs Cruz Azul 🇲🇽#VamosCremas pic.twitter.com/ufFTcstqL4 — Comunicaciones FC (@CremasOficial) July 11, 2026

Antecedentes del Cruz Azul vs Comunicaciones y últimos resultados

Cruz Azul y Comunicaciones se enfrentaron solo dos veces en su historia. La primera tuvo lugar en 1969 por la Liga de Campeones de la Concacaf y fue el primer duelo internacional para La Máquina siendo la victoria por 1-0. En 1997, el cuadro cementero se impuso por 2-1 también por la misma competición.

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