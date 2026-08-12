De la Liga MX a los Yankees: Apollo concreta una inversión de 2.6 mil millones

Apollo Sports Capital cerró una operación millonaria con el entorno de los Yankees después de que su intento por entrar al negocio de la Liga MX fuera rechazado

Yankees abre puerta al fondo que Liga MX rechazó. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Apollo Sports Capital, división de Apollo Global Management, concretó una inversión de 2.6 mil millones de dólares en Yankee Global Enterprises, compañía vinculada a los New York Yankees y al YES Network. La familia Steinbrenner mantendrá el control de la franquicia, mientras el nuevo capital servirá para refinanciar deuda y explorar nuevas oportunidades de negocio.

La operación llama la atención en México porque Apollo intentó ingresar al negocio de la Liga MX en 2024 mediante una participación en los derechos de transmisión internacionales, pero los clubes rechazaron la propuesta. Ahora, el mismo fondo encontró espacio en una de las organizaciones deportivas más valiosas de Estados Unidos. LEE LA NOTA COMPLETA

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