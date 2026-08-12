Tigres vs Vancouver Whitecaps, en vivo: Diego Lainez y Nahuel Guzmán se van expulsados
Sigue todas las emociones de este vital encuentro desde el Estadio Universitario de Nuevo León
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Tigres vs Vancouver Whitecaps, según la IA?
Una proyección asistida por inteligencia artificial coloca a Tigres como favorito para quedarse con los tres puntos. El cálculo toma como referencia los resultados de ambos clubes en esta Leagues Cup, la localía, los antecedentes entre ellos y la necesidad de los universitarios de sumar para mantenerse en la pelea por los cuartos de final.
La estimación para los 90 minutos otorga 60% de probabilidad de victoria a Tigres, 24% de empate y 16% de triunfo a Vancouver Whitecaps. El pronóstico de la IA: Tigres 2-0 Vancouver Whitecaps.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Tigres vs Vancouver Whitecaps
Todo está listo para el partido de esta noche en San Nicolás de los Garza, donde los Tigres intentarán quedarse con la victoria.
Tigres: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg, Vladimir Loroña, Fernando Gorriarán, César Araújo, Juan Brunetta; Diego Laínez, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre.
Vancouver Whitecaps: Isaac Boehmer, Édier Ocampo, Mathías Laborda, Ralph Priso-Mbongue, Sam Adekugbe, Andrés Cubas, Oliver Larraz, JC Ngando, Nikola Djordjevic, Cheikh Sabaly y Rayan Elloumi.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Tigres vs Vancouver Whitecaps y a qué hora juegan?
El Tigres vs Vancouver Whitecaps se disputa este martes 11 de agosto de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Los aficionados en México tendrán dos opciones para seguir el encuentro. Imagen Televisión transmitirá el partido por televisión abierta, mientras que Apple TV tendrá el compromiso en su plataforma.
¡¡¡BUENAS NOCHES!!!
Tigres recibe a Vancouver Whitecaps este martes 11 de agosto en el Estadio Universitario, en su tercer y último partido de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. El equipo de la Liga MX llega con cuatro puntos después de empatar sus dos encuentros y quedarse con el punto adicional en las respectivas tandas de penales. Los universitarios comenzaron el torneo con un empate 1-1 frente a Real Salt Lake y se impusieron 6-5 desde el punto penal. Después igualaron 0-0 contra Minnesota United y volvieron a ganar la tanda, esta vez por 4-2, con dos atajadas de Nahuel Guzmán. Esos resultados mantienen al conjunto mexicano en la pelea por uno de los cuatro lugares de Liga MX para los cuartos de final.
Vancouver llega a Monterrey sin posibilidades de avanzar. Los Whitecaps perdieron 1-0 frente al Atlante en su presentación y después cayeron 3-1 ante FC Juárez en BC Place. Frente al cuadro fronterizo, Jeevan Badwal puso en ventaja al equipo canadiense, pero Ettson Ayón, Óscar Estupiñán y Ricardinho dieron forma a la remontada.