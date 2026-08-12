Tigres vs Vancouver Whitecaps, en vivo: Diego Lainez y Nahuel Guzmán se van expulsados

¡¡¡BUENAS NOCHES!!!

Tigres recibe a Vancouver Whitecaps este martes 11 de agosto en el Estadio Universitario, en su tercer y último partido de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. El equipo de la Liga MX llega con cuatro puntos después de empatar sus dos encuentros y quedarse con el punto adicional en las respectivas tandas de penales. Los universitarios comenzaron el torneo con un empate 1-1 frente a Real Salt Lake y se impusieron 6-5 desde el punto penal. Después igualaron 0-0 contra Minnesota United y volvieron a ganar la tanda, esta vez por 4-2, con dos atajadas de Nahuel Guzmán. Esos resultados mantienen al conjunto mexicano en la pelea por uno de los cuatro lugares de Liga MX para los cuartos de final.

Vancouver llega a Monterrey sin posibilidades de avanzar. Los Whitecaps perdieron 1-0 frente al Atlante en su presentación y después cayeron 3-1 ante FC Juárez en BC Place. Frente al cuadro fronterizo, Jeevan Badwal puso en ventaja al equipo canadiense, pero Ettson Ayón, Óscar Estupiñán y Ricardinho dieron forma a la remontada.