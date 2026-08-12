Saprissa no tiene piedad con Mixco y acaricia la clasificación en la Copa Centroamericana

Los locales mostraron su superioridad de principio a fin.

Saprissa no tuvo problemas para vencer a Mixco | @SaprissaOficial

Saprissa fue contundente y derrotó 3-0 a Deportivo Mixco por la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2026, en una noche que comenzó prácticamente resuelta desde los primeros minutos en el Estadio Ricardo Saprissa. Los Morados golpearon dos veces antes de los ocho minutos y terminaron construyendo una cómoda victoria que les permite mantener su puntaje perfecto con nueve unidades en el Grupo C.

El equipo de Hernán Medford salió decidido a imponer condiciones y apenas necesitó cuatro minutos para abrir el marcador. Newton Williams apareció de cabeza para convertir el 1-0 y darle tranquilidad a un Saprissa que rápidamente encontró espacios frente al conjunto guatemalteco. Mixco todavía intentaba acomodarse al partido cuando recibió otro golpe. A los 7 minutos, Gerson Torres empujó el balón a la red para establecer el 2-0 y dejar al equipo de Fabricio Benítez ante un escenario muy complicado cuando el encuentro prácticamente acababa de comenzar.

Después de la ráfaga inicial, Mixco intentó adelantar sus líneas y tuvo algunas aproximaciones. Los guatemaltecos buscaron generar peligro por intermedio de Nicolás Martínez y Gerson Arce, pero Saprissa controló el encuentro y continuó generando situaciones para ampliar la diferencia. El tercer golpe llegó a los 32 minutos. Mariano Torres ejecutó un centro y Kendall Waston ganó en las alturas para marcar de cabeza el 3-0, confirmando la superioridad de los Morados durante una primera mitad en la que prácticamente sentenciaron el partido.

La diferencia incluso obligó a Mixco a realizar una modificación antes del descanso, con el ingreso de Urizar en lugar de Bolaños. El conjunto chapín necesitaba encontrar respuestas después de una primera media hora en la que Saprissa había aprovechado prácticamente cada oportunidad importante. Fabricio Benítez volvió a mover el equipo durante el descanso con dos modificaciones y Mixco comenzó el complemento intentando cambiar la imagen. Nicolás Martínez tuvo una aproximación apenas iniciado el segundo tiempo, pero el conjunto visitante nunca consiguió encontrar el gol que pudiera volver a meterlo en el encuentro.

Saprissa, con una ventaja considerable, administró los tiempos y siguió llegando al arco rival. Newton Williams, David Guzmán y otros futbolistas morados tuvieron oportunidades para aumentar la diferencia, aunque Kevin Moscoso evitó que el marcador fuera todavía más amplio con varias intervenciones.

El marcador ya no volvió a modificarse y Saprissa cerró el triunfo por 3-0, consiguiendo su tercera victoria consecutiva en la fase de grupos después de haber derrotado anteriormente a UMECIT y Alianza de Panamá. Los Morados alcanzaron así nueve puntos de nueve posibles y quedaron en una posición privilegiada en la lucha por avanzar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana. Además, volvieron a demostrar su fortaleza como locales en un torneo que aparece como uno de los grandes objetivos del semestre. Para Deportivo Mixco, en cambio, la visita a Costa Rica terminó convirtiéndose en una noche muy complicada. El conjunto guatemalteco recibió tres goles durante la primera media hora y, aunque consiguió estabilizarse posteriormente, no encontró la reacción necesaria para discutir el resultado ante un Saprissa que fue contundente desde el comienzo.

Resultado en vivo: Saprissa 3-0 Mixco – Final

32′: ¡Gol del Saprissa! Kendall Waston convierte de cabeza tras un centro de Mariano Torres y ya es goleada ante Mixco.

Kendall Waston convierte de cabeza tras un centro de Mariano Torres y ya es goleada ante Mixco. 7′: ¡Gol del Saprissa! Gerson Torres empuja el balón a la red y convierte el segundo tanto ante Mixco.

Gerson Torres empuja el balón a la red y convierte el segundo tanto ante Mixco. 4′: ¡Gol del Saprissa! Newton Williams aparece de cabeza para abrir el marcador ante Mixco.

Saprissa y Deportivo Mixco se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Centroamericana 2026 en un duelo clave del Grupo C y que además marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes. Los Morados llegan con puntaje perfecto después de ganar sus dos primeras presentaciones y buscan dar otro paso hacia los cuartos de final, mientras que el conjunto guatemalteco necesita sumar tras caer ante Olimpia en su estreno. Sigue Saprissa vs Mixco en vivo, con el resultado actualizado y los goles, además de la información de la transmisión en directo del partido desde el Estadio Ricardo Saprissa.

Transmisión Saprissa vs Mixco (exclusivo Estados Unidos)

¿A qué hora juega Saprissa vs Mixco y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 11 de agosto?

El encuentro entre Saprissa y Mixco se disputará el martes 11 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Guatemala. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Saprissa vs Mixco, al momento: así salen al partido de hoy

Saprissa no podrá contar con Luis Paradela, sancionado por tres partidos tras la expulsión ante Alianza en la fecha inicial, mientras que Mixco no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Hernán Medford y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Deportivo Saprissa: Abraham Madriz; Samir Taylor, Kendall Waston, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa; David Guzmán, Sebastián Acuña; Gerson Torres, Mariano Torres, Bancy Hernández; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

Deportivo Mixco: Kevin Moscoso; Cristian Jiménez, Manuel Moreno, Allen Yanes, Jorge Sotomayor; Christian Ojeda, Marlín Cuero, Gabriel Arce; Lynner García, Nicolás Martínez y José Bolaños. DT: Fabricio Benítez.

Últimos resultados y antecedentes del Saprissa vs Mixco

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Saprissa y Mixco a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Saprissa vs Mixco

Ni Saprissa ni Deportivo Mixco han ganado hasta el momento la Copa Centroamericana de Concacaf. Los Morados disputaron las tres ediciones anteriores y alcanzaron los cuartos de final en 2023 y 2024, mientras que Mixco está haciendo su debut internacional en el torneo durante la edición 2026. El máximo ganador de la competencia es Alajuelense, que conquistó las tres ediciones disputadas entre 2023 y 2025, por lo que tanto Saprissa como el conjunto guatemalteco buscan levantar el trofeo por primera vez.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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