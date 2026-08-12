Solari confirma que Pumas analizará el mercado tras la lesión de Sebastián Córdova

El entrenador Esteban Solari también destacó la evolución defensiva del equipo y su carácter pese a jugar con diez hombres tras la expulsión de Luciano

Esteban Solari dice que buscarán refuerzos tras lesión de Córdova | Imago 7

Pumas quedó eliminado de la Leagues Cup después de caer ante Columbus Crew, un resultado que cerró su participación en el torneo y dejó al equipo con la obligación de concentrarse nuevamente en la Liga MX. Tras el encuentro, Esteban Solari consideró que el conjunto universitario mostró una evolución durante la competencia, aunque reconoció que todavía hay aspectos por corregir.

El entrenador señaló que el equipo fue de menos a más y destacó el rendimiento defensivo ante Columbus. “El primer partido nos costó adaptarnos, pero ya el segundo mostramos una cara distinta y hoy, contra un equipo que juega bien, creo que lo controlamos durante gran parte del partido”, explicó.

Solari también resaltó que Pumas logró limitar las opciones del rival y generar algunas oportunidades en ataque. “En el primer tiempo neutralizamos al rival, no permitimos casi ocasiones de gol y ofensivamente presionamos desde el primer minuto”, comentó.

El técnico reconoció que la expulsión cambió el desarrollo del encuentro. “Después del mano a mano que tiene Luciano y nos hacen la expulsión, el partido se pone cuesta arriba”, señaló, antes de agregar que el manejo arbitral también influyó en el nerviosismo de los jugadores.

Pese a la derrota, Solari valoró la respuesta del equipo jugando con 10 hombres durante media hora. “El equipo mostró carácter después de la expulsión. Jugar 30 minutos con uno menos, de visitante, y hacerlo de esa manera me deja tranquilo por la actitud y la lucha hasta el final”, afirmó.

El entrenador también recordó el desgaste que implicó disputar tres partidos fuera de casa. “Hace 15 días que estamos viajando y el equipo igual compitió. No es una excusa, pero es una competencia que te obliga a adaptarte rápido”, explicó.

Solari también se refirió a la lesión de Sebastián Córdova y confirmó que el club evaluará posibles movimientos en el mercado. “Sebas es un jugador fundamental para nosotros y nos va a doler su ausencia. Nos reuniremos al llegar a México para tomar las medidas necesarias”, indicó.

El técnico añadió que la plantilla no es amplia y que el club analizará la posibilidad de cubrir esa posición. “Es un lugar que quisiéramos reemplazar porque nos hace falta y porque él es un jugador de mucha calidad”, agregó.

Sobre el balance de la Leagues Cup, Solari aseguró que el torneo dejó información que será útil para el resto de la temporada. “Hay que aprender a competir estos partidos, sacar carácter, no poner excusas y competir. Eso es lo que tenemos que llevarnos”, señaló.

Pumas ahora deberá dejar atrás la eliminación y enfocarse en su próximo compromiso de Liga MX ante Querétaro. “Para nosotros es una final y la vamos a jugar de esa manera”, concluyó Solari.

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