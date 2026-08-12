Los Bravos son goleados por el Real Salt Lake y ven en peligro su clasificación a cuartos de final

Los fronterizos dependen de resultados de terceros para poder acceder a la siguiente ronda del torneo binacional. Los de Utah esperan el fin de la jornada para saber si clasificarán

Estupiñan falló un penal en el segundo tiempo | Reuters

FC Juárez cerró la fase inicial de la Leagues Cup 2026 con una derrota de 3-0 frente a Real Salt Lake en el America First Field. Los Bravos llegaban con seis puntos y la posibilidad de asegurar su clasificación con un empate, pero el conjunto de la MLS aprovechó sus opciones y terminó por frenar el paso del equipo dirigido de manera interina por Salvador Valero. Con este resultado, el conjunto fronterizo estaría a minutos de confirmar su eliminación del torneo.

El partido comenzó con aproximaciones de ambos lados. José Luis Rodríguez tuvo una opción al minuto 6, mientras Morgan Guilavogui respondió con un remate de cabeza que obligó a Sebastián Jurado a intervenir. Real Salt Lake encontró el camino al gol al minuto 29, después de una mano de Jesús Murillo dentro del área que derivó en penalti. Guilavogui tomó el balón y convirtió el 1-0.

Juárez intentó responder antes del descanso con disparos de Guilherme Castilho, Denzell García y Madson, pero no logró encontrar el empate. El conjunto fronterizo tuvo presencia en campo rival durante varios tramos, aunque le faltó precisión en el último toque y terminó la primera mitad abajo en el marcador.

Morgan Guilavogui makes it 1-0 for @realsaltlake with a PK! 🤩⚽ Murillo se barrió en el área, el árbitro no dudó en marcar penal y el guineano sent the ball into the back of the net!



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Para el complemento, Real Salt Lake modificó su ataque y encontró una segunda anotación al minuto 53. Noel Caliskan filtró un pase para Sergi Solans, quien definió con la izquierda desde el centro del área para colocar el 2-0. A partir de ahí, Juárez tuvo que adelantar líneas y Salvador Valero respondió con los ingresos de Ricardinho, Raymundo Fulgencio y Rodrigo Dourado.

Los Bravos generaron oportunidades para descontar. José Luis Rodríguez obligó a Rafael Cabral a intervenir al minuto 56 y Óscar Estupiñán tuvo remates de cabeza al 63 y 66. Sin embargo, Real Salt Lake volvió a golpear al 68, cuando DeAndre Yedlin encontró a Lineker Rodrigues dentro del área y este definió con la izquierda para establecer el 3-0.

Juárez todavía tuvo una oportunidad para modificar el marcador al minuto 73. José Luis Rodríguez recibió una falta de Yedlin dentro del área y el árbitro señaló penalti. Estupiñán tomó la responsabilidad desde los once pasos, pero su disparo salió por encima y a la izquierda de la portería, por lo que el equipo mexicano dejó escapar la posibilidad de descontar.

That's team work! 🤩⚽ Lineker Rodrigues makes it 3-0 for @realsaltlake after a great play!



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El fallo desde el punto penal terminó por marcar el cierre del encuentro. Real Salt Lake administró la ventaja durante los minutos restantes, mientras Juárez siguió buscando espacios sin poder romper la defensa local. La tarjeta amarilla para Gilberto Sepúlveda y las modificaciones finales acompañaron un tramo en el que el marcador ya no volvió a moverse.

Con el 3-0, FC Juárez dejó escapar la oportunidad de cerrar la fase con nueve puntos y deberá esperar el resto de los resultados para conocer su posición definitiva dentro de la tabla de la Liga MX. Real Salt Lake, por su parte, sumó tres unidades, llegó a siete en total y accedió temporalmente al segundo lugar de la tabla, lo que lo mantiene con posibilidades de avanzar en la clasificación de la MLS.

Real Salt Lake vs FC Juárez: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Real Salt Lake vs FC Juárez, según la IA? Por localía, producción ofensiva y el resultado conseguido ante Atlante, Real Salt Lake parte con una ligera ventaja en el pronóstico. El conjunto de Utah ha marcado al menos dos goles en sus últimos cuatro partidos como local y llega después de cortar una racha de siete encuentros recibiendo gol. Sin embargo, Juárez atraviesa su mejor momento del torneo. Los Bravos suman dos victorias, han marcado cinco goles y tienen a Estupiñán en racha. El punto a vigilar está en defensa, ya que el equipo no ha mantenido su portería en cero durante sus últimos cinco compromisos. Las tendencias citadas antes del partido colocan a Real Salt Lake con 60 por ciento del mercado, mientras FC Juárez aparece con 19 por ciento. Aun así, el escenario de clasificación obliga al conjunto estadounidense a tomar riesgos y puede abrir espacios para las transiciones de los Bravos. El pronóstico apunta a un partido con oportunidades en ambas áreas y a un empate 2-2, resultado que permitiría a Juárez asegurar su clasificación y dejaría a Real Salt Lake pendiente del resto de marcadores para conocer su futuro. Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Real Salt Lake vs FC Juárez Las alineaciones oficiales se conocerán antes del encuentro, pero Real Salt Lake podría mantener la base que utilizó en la goleada sobre Atlante. Sergio Solans aparece como una de sus referencias ofensivas, acompañado por Morgan Guilavogui y Diego Luna. FC Juárez podría conservar la estructura que le permitió vencer a Minnesota United y Vancouver Whitecaps. Óscar Estupiñán llega después de marcar en partidos consecutivos, mientras Jairo Torres ha participado con dos asistencias durante el torneo. Real Salt Lake: Rafael Cabral, DeAndre Yedlin, Juan Arias, Lukas Engel, Zach Booth, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Alexandros Katranis, Diego Luna, Sergi Solans, Morgan Guilavogui FC Juárez: Sebastián Jurado, Gilberto Sepúlveda, Jesús Murillo, Javier Aquino, Francisco Nevárez, Denzell García, Guilherme Castilho, Jairo Torres, Puma Rodríguez, Ettson Ayón, Madson Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Real Salt Lake vs FC Juárez y a qué hora juegan? El partido se disputará este martes 11 de agosto en el America First Field de Sandy, Utah. El inicio está programado para las 19:30 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión estará disponible por Apple TV. Los Bravos llegarán con la posibilidad de cerrar la primera fase con siete o nueve puntos, suficiente para mantenerse dentro de los primeros lugares de la Liga MX. Real Salt Lake, en cambio, no depende únicamente de su resultado y tendrá que revisar lo que ocurra en otros partidos de equipos de la MLS. Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México Estadio: America First Field Transmisión: Apple TV ¡Bienvenidos a la fiesta de la Leagues Cup! Buenas tardes damas y caballeros. Real Salt Lake y FC Juárez se enfrentarán este martes 11 de agosto en la tercera jornada de la Leagues Cup 2026, con un boleto a los cuartos de final en juego. Los Bravos llegan con seis puntos después de ganar sus dos primeros partidos y pueden asegurar la clasificación con un empate o una victoria, mientras el conjunto de Utah necesita sumar tres unidades y esperar otros resultados. El contraste entre ambos también pasa por su momento reciente. Juárez comenzó el Apertura 2026 con tres derrotas, pero encontró una respuesta en la Leagues Cup bajo el mando interino de Salvador Valero. Real Salt Lake, por su parte, viene de vencer 4-0 al Atlante y se mantiene dentro de la pelea gracias a sus cuatro puntos. Además, la escuadra de Utah se mantiene en la pelea de la Conferencia Oeste tras sus 27 puntos obtenidos en 17 juegos. No te pierdas las acciones del duelo entre el Real Salt Lake y el FC Juárez en la fecha 3 de la Leagues Cup 2026 solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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