Se acabó la racha de Boston: Athletics frena a los Red Sox tras nueve triunfos

A pesar de un intento de remontada en la novena entrada, el equipo local no logró capitalizar sus oportunidades

Red Sox pierde su racha invicta en la MLB | IMAGN IMAGES via Reuters

Boston Red Sox vio terminada su racha de nueve triunfos consecutivos después de caer 7-3 ante los Athletics en Fenway Park. El equipo local intentó otra remontada en la parte final del encuentro, pero no pudo completar la reacción y se quedó a una victoria de alcanzar una segunda seguidilla de al menos 10 triunfos en la misma temporada.

Boston llegó al último tramo con desventaja, pero volvió a mostrar la capacidad de reacción que ha marcado su rendimiento desde julio. En la novena entrada, los Red Sox anotaron una carrera y llenaron las bases ante el relevista Hogan Harris, aunque Ian White elevó al jardín central para cerrar el partido.

El mánager interino Chad Tracy reconoció que el equipo tuvo una oportunidad de cambiar el resultado en el cierre. “Era posible ganar el partido por la manera en que se estaba desarrollando”, señaló después del encuentro.

Tracy también valoró la forma en que Boston llevó la carrera del empate al plato. “Fue un gran esfuerzo. Logramos darle al equipo una oportunidad y eso era lo que buscábamos”, añadió.

La derrota fue apenas la cuarta para los Red Sox en sus últimos 31 partidos. Un día antes, Boston se había convertido en el séptimo equipo desde 1920 en ganar al menos 27 encuentros dentro de un tramo de 30 juegos y en el primero que lo consigue después de iniciar esa secuencia con marca negativa.

El cambio respecto a finales de junio es considerable. El 24 de ese mes, Boston estaba 14 juegos por debajo de .500. Ahora, su registro se ubica en 64-52 y el equipo se mantiene dentro de la pelea por los puestos de postemporada.

La racha que terminó este sábado comenzó el 29 de julio, después de una derrota ante los propios Athletics en West Sacramento. Desde entonces, Boston encadenó nueve victorias antes de volver a caer. Semanas antes, los Red Sox ya habían construido una seguidilla de 15 triunfos, con la que igualaron el récord de la franquicia establecido en 1946 por el equipo encabezado por Ted Williams.

Jahmai Jones considera que la capacidad de remontar forma parte de la identidad que ha construido el grupo durante esta etapa. “Creo que eso es lo que somos como equipo. Hemos visto remontadas y muchas carreras en las últimas entradas”, comentó.

Andruw Monasterio también reconoció que el dugout mantuvo la expectativa hasta el último out. “Teníamos esa esperanza”, señaló después de que la ofensiva colocara corredores en base durante la novena.

Boston ha ganado sus últimas nueve series y continúa cerca de otra marca interna. El récord de la franquicia es de 11 series ganadas de manera consecutiva, establecido en 1912, el mismo año de la apertura de Fenway Park.

Aunque la racha terminó, los Red Sox cerraron el partido con otra reacción en las entradas finales y mantuvieron la línea de juego que los ha llevado a cambiar su posición desde finales de junio. Ahora buscarán retomar el camino del triunfo y extender su serie ganadora en enfrentamientos.

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