Real Estelí vs Alianza, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 3, goles y resultado en directo

Promesa de partidazo en Nicaragua.

Real Estelí Alianza, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Resultado En Vivo: Real Estelí 3-1 Alianza – Final

89′: ¡Gol del Real Estelí! Jaab Gutiérrez aparece después de una gran combinación de pases para sentenciar el partido con un remate cruzado.

Jaab Gutiérrez aparece después de una gran combinación de pases para sentenciar el partido con un remate cruzado. 64′: ¡Gol de Alianza! Gustavo Souza descuenta con un zurdazo cruzado para acercarse al Real Estelí.

Gustavo Souza descuenta con un zurdazo cruzado para acercarse al Real Estelí. 29′: ¡Gol del Real Estelí! Emanuel Casado empuja al gol un buen centro atrás para convertir el segundo gol ante Alianza.

Emanuel Casado empuja al gol un buen centro atrás para convertir el segundo gol ante Alianza. 4′ : ¡Gol del Real Estelí! Héctor Aranda aparece para empujar el balón con la cabeza para abrir el marcador ante Alianza.

Real Estelí y Alianza FC de El Salvador se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Centroamericana 2026 en uno de los partidos más atractivos del Grupo B, con dos equipos que comenzaron con el pie derecho y buscan dar un paso importante hacia los cuartos de final. El Tren del Norte llega después de vencer 2-0 a Antigua GFC en su estreno, mientras que los Albos son líderes con seis puntos tras superar a Antigua y Herediano. Sigue Real Estelí vs Alianza en vivo, con el resultado actualizado, los goles y todas las incidencias en directo de un duelo clave en la pelea por la clasificación.

Transmisión Real Estelí vs Alianza (exclusivo Estados Unidos)

¿A qué hora juega Real Estelí vs Alianza y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 11 de agosto?

El encuentro entre Real Estelí y Alianza se disputará el martes 11 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Independencia. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Nicaragua y El Salvador. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Real Estelí vs Alianza, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Real Estelí ni Alianza cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Diego Vázquez y Roberto Pompei no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Real Estelí: John Faust; Jaab Gutiérrez, Ebert Martínez, Ignacio Artola, Óscar Acevedo; Adrián Colombino, Juan Barrera, Héctor Aranda, Ricardo Blanco, Byron Bonilla; y Emanuel Casado. DT: Diego Vázquez.

Alianza: Danilo Joya; Bryan Tamacas; William Parra, Julio Sibrián, Nelson Rodríguez; Leonardo Menjívar, Narciso Orellana, Moris Aguirre; David León, Matías Mier y Juan Portillo. DT: Roberto Pompei

Últimos resultados y antecedentes del Real Estelí vs Alianza

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Real Estelí y Alianza a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Real Estelí vs Alianza

Ni Real Estelí ni Alianza han logrado conquistar la Copa Centroamericana de Concacaf, por lo que ambos buscan su primer título en la edición 2026. Sin embargo, el conjunto nicaragüense cuenta con un historial mucho más destacado: fue subcampeón en 2023 y 2024, perdiendo ambas finales frente a Alajuelense, mientras que Alianza todavía no ha conseguido superar la fase de grupos. El máximo ganador de la competencia es precisamente Alajuelense, campeón de las tres ediciones disputadas entre 2023 y 2025.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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