Tabla de posiciones de la Copa Centroamericana 2026 EN VIVO: resultados, grupos y clasificados
Se disputa la primera semana de competencia en el torneo de Concacaf.
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La Copa Centroamericana 2026 ya está en marcha y los 20 clubes participantes comenzaron la lucha por uno de los ocho boletos a los cuartos de final. Aquí podrás consultar la tabla de posiciones en vivo, los resultados actualizados de cada jornada, la clasificación por grupos, los máximos goleadores, el calendario de los próximos partidos y todos los detalles del torneo organizado por la Concacaf.
Tabla de posiciones de la Copa Centroamericana 2026
Grupo A
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|1
|Diriangén
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|+2
|2
|Alajuelense
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|L.A. Firpo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Xelajú
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|5
|Plaza Amador
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
Grupo B
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|1
|Alianza
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|2
|Herediano
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Marathón
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Real Estelí
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Antigua GFC
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
Grupo C
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|1
|Olimpia
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|2
|Saprissa
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|Alianza
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|UMECIT
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|5
|Mixco
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
Grupo D
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|1
|Motagua
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|2
|Cartaginés
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|FAS
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Municipal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Verdes
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
Resultados de la Copa Centroamericana 2026 EN VIVO
Jornada 1
Martes 28 de julio
- Verdes 0-5 FC Motagua
- Olimpia 2-0 Deportivo Mixco
- Diriangén 4-2 Plaza Amador
Miércoles 29 de julio
Jueves 30 de julio
- Herediano vs Marathón
- Municipal vs Cartaginés
¿Cómo se juega la Copa Centroamericana 2026?
La Copa Centroamericana 2026 reúne a 20 clubes, distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos. Cada club disputa cuatro partidos, enfrentando una sola vez a cada rival de su grupo. Al finalizar la fase de grupos, los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que comenzará la fase de eliminación directa con series de ida y vuelta hasta definir al campeón del torneo.
Equipos clasificados a los cuartos de final
Por el momento, ningún equipo ha asegurado matemáticamente su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. La competencia recién inició y los ocho boletos a la siguiente ronda se definirán al término de las cinco jornadas de la fase de grupos. Los dos mejores clubes de cada uno de los cuatro grupos obtendrán el pase a la ronda eliminatoria.
Máximos goleadores de la Copa Centroamericana 2026
- Jonathan Moya (Motagua) – 2 goles
- Bruno Barja (Diriangén FC) – 1 gol
- Edwin Rodríguez (Olimpia) – 1 gol
- Luis Vega (Motagua) – 1 gol
- William Parra (Alianza FC de El Salvador) – 1 gol
- Alberto Quintero (Plaza Amador) – 1 gol
- Héctor Ríos (Plaza Amador) – 1 gol
- Alberto Saldaña (UMECIT FC) – 1 gol
- Jordan García (Motagua) – 1 gol
- Denis Meléndez (Motagua) – 1 gol
- Harry Rojas (Diriangén FC) – 1 gol
- Orlando Sinclair (Saprissa) – 1 gol
Próxima jornada de la Copa Centroamericana 2026
La segunda fecha de la fase de grupos se disputará entre el 4 y el 7 de agosto y comenzará a perfilar a los equipos con mayores opciones de avanzar a los cuartos de final.
- Martes 4 de agosto
- Plaza Amador vs. L.A. Firpo
- Antigua GFC vs. Real Estelí FC
- Diriangén FC vs. Alajuelense
- Miércoles 5 de agosto
- UMECIT FC vs. Olimpia
- Alianza FC (El Salvador) vs. Herediano
- Saprissa vs. Alianza FC (Panamá)
- Jueves 6 de agosto
- Verdes FC vs. Municipal
- Motagua vs. FAS
Palmarés de la Copa Centroamericana
El palmarés de la Copa Centroamericana de Concacaf, instaurado en 2023 como el torneo de clubes de máxima categoría en la región, tiene un monarca absoluto e indiscutible: Liga Deportiva Alajuelense. El conjunto manudo ha conquistado las tres ediciones disputadas desde su creación (2023, 2024 y 2025), firmando un tricampeonato invicto en finales tras superar al Real Estelí de Nicaragua en las dos primeras ediciones y al Xelajú MC de Guatemala en la tercera.