Estudiantes deja escapar la ventaja y Universidad Católica rescata el empate en La Plata

El Pincha recibe a Universidad Católica en La Plata por la ida de los octavos, con la misión de sacar ventaja antes de definir la serie en Chile

Zampedri silencia a Estudiantes y deja abierta la serie. JUAN MABROMATA / AFP

Estudiantes de La Plata y Universidad Católica empataron 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en un encuentro que comenzó favorable para el Pincha y terminó con reacción chilena. El conjunto argentino abrió el marcador apenas al minuto 4, cuando Joaquín Tobio Burgos aprovechó una jugada iniciada por Fabricio Pérez y definió con la derecha desde el centro del área para colocar el 1-0. A partir de ahí, Estudiantes asumió el control y generó oportunidades mediante Guido Carrillo, Tiago Palacios y Santiago Núñez, pero no consiguió ampliar su ventaja antes del descanso.

🤩🇦🇹 Una presión efectiva y un anticipo letal: el gol de Joaquín Tobio Burgos



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Universidad Católica tuvo dificultades para generar peligro durante buena parte del encuentro y su principal referencia ofensiva, Fernando Zampedri, apareció de manera intermitente. El delantero tuvo una oportunidad al minuto 33, aunque su disparo salió por encima del arco. Estudiantes mantuvo mayor presencia en campo rival y obligó al conjunto chileno a resistir, mientras Vicente Bernedo y la defensa cruzada lograron contener los intentos del equipo local.

El segundo tiempo mantuvo la presión del Pincha, que buscó el segundo gol con Fabricio Pérez, Joaquín Correa y los ingresos de Baltasar Rodríguez y Gabriel Neves. Sin embargo, Universidad Católica permaneció con vida y encontró el empate al minuto 80 con una acción individual de Zampedri, quien recibió de Justo Giani y sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó en la escuadra derecha para firmar el 1-1.

Estudiantes se lanzó al frente durante los minutos finales y acumuló tiros de esquina y aproximaciones, incluida una oportunidad de Guido Carrillo al 90+3 que fue contenida. Ezequiel Piovi también tuvo la última con un cabezazo que salió desviado, pero el marcador no volvió a moverse. El 1-1 deja completamente abierta la eliminatoria, que tendrá que resolverse en Chile después de que Universidad Católica sobreviviera a la presión inicial y castigara al conjunto argentino en la recta final.

Estudiantes vs U. Católica: resumen, goles y marcador final de los octavos de final de Copa Libertadores 2026