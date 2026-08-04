Dodgers rompe el equilibrio de MLB con Skubal y una nómina fuera de escala

La llegada de Tarik Skubal reavivó el debate por la desigualdad económica y el futuro competitivo de las Grandes Ligas

El imperio de los Dodgers amenaza a Grandes Ligas. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Dodgers consolidaron una estructura que combina poder financiero, desarrollo de talento, análisis y capacidad para absorber contratos de gran escala. La incorporación de Tarik Skubal reforzó una plantilla que ya cuenta con figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto, al tiempo que exhibió la distancia entre Los Ángeles y buena parte de la MLB.

La nómina para efectos del impuesto de lujo ronda los 429 millones de dólares y obligaría a pagar cerca de 180 millones adicionales. Ese nivel de gasto volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un tope salarial, tema que podría complicar la negociación del próximo convenio colectivo y generar tensión entre propietarios y jugadores rumbo a la temporada 2027. LEE LA NOTA COMPLETA

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