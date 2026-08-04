MLS anuncia a Larry Berg como nuevo comisionado tras la salida de Don Garber

Tras casi tres décadas de gestión, la liga estadounidense inicia una nueva etapa con cambios en su estructura directiva

La Major League Soccer (MLS) confirmó a Larry Berg como su próximo comisionado, en una transición que pondrá fin a la etapa de Don Garber al frente de la liga estadounidense después de casi 27 años. El anuncio abre una nueva fase para la competencia, que buscará mantener su crecimiento dentro del mercado deportivo de Estados Unidos.

Berg asumirá formalmente el cargo el 1 de enero de 2027, mientras Garber permanecerá como comisionado durante el resto de 2026. Posteriormente, el dirigente saliente continuará vinculado a la organización como presidente de la MLS, de acuerdo con la información difundida por la propia liga.

El nuevo responsable de la competencia cuenta con experiencia dentro del fútbol estadounidense, ya que es fundador y copropietario de Los Angeles FC. Su participación en la creación y desarrollo del club angelino fue uno de los antecedentes que lo colocaron como una opción para encabezar la siguiente etapa de la MLS.

Berg tomará el relevo de Garber, quien encabezó la transformación de la liga durante casi tres décadas. Bajo su administración, la MLS amplió su presencia, sumó franquicias y fortaleció su estructura comercial, por lo que el nuevo comisionado recibirá una competencia con mayor alcance dentro y fuera de Estados Unidos.

“Es un honor liderar a la Major League Soccer hacia su próxima era”, declaró Berg tras darse a conocer su nombramiento. El directivo reconoció el trabajo realizado por quienes participaron en el crecimiento de la liga, pero consideró que todavía existen oportunidades para ampliar su impacto.

Entre sus objetivos estará elevar la calidad de la competencia, impulsar la formación de jugadores y aumentar la conexión con los aficionados. Berg también señaló que la MLS puede fortalecer su lugar dentro del fútbol internacional mediante una estructura deportiva capaz de responder al crecimiento de los clubes.

“Tenemos una oportunidad extraordinaria para fortalecer la calidad de nuestra competición, desarrollar más jugadores de clase mundial, profundizar nuestra conexión con los aficionados y seguir elevando el lugar de la Major League Soccer en el fútbol global”, expresó el futuro comisionado.

Además de su vínculo con LAFC, Larry Berg ha tenido participación en proyectos relacionados con la Roma de Italia y el Swansea City de Gales, experiencia que amplía su perfil dentro de la gestión deportiva internacional. Su trayectoria combina labores empresariales con presencia en distintas instituciones del fútbol profesional.

La MLS comenzará así un periodo de transición durante los últimos meses de 2026, con Garber todavía al frente y Berg preparándose para asumir el mando. El cambio de comisionado representará el relevo más importante en la dirección de la liga en casi tres décadas, con el desafío de continuar su expansión y reforzar su posición en el panorama mundial.

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