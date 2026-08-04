LAFC vs Chivas en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver la jornada 1

El Guadalajara inicia su participación en el torneo en su visita al BMO Stadium de Los Ángeles con la idea de sumar sus primeros tres puntos

LAFC vs Chivas, el partido de la Leagues Cup 2026. | Claro Sports

Chivas inicia su participación en la Leagues Cup 2026 con una visita al LAFC, uno de los clubes que llega con mejores resultados dentro de la MLS. El partido de la jornada 1 se disputará en el BMO Stadium de Los Ángeles, sede donde el Guadalajara contará con el respaldo de parte de su afición radicada en California.

El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará mejorar sus registros en este torneo, después de quedar fuera antes de las rondas de eliminación directa en sus participaciones anteriores. El formato de esta edición exige sumar desde el comienzo, pues solamente los cuatro clubes con mayor cantidad de puntos de cada liga avanzarán a los cuartos de final.

LAFC llega al encuentro después de cinco partidos sin derrota. Su plantilla cuenta con Hugo Lloris en la portería y una línea ofensiva compuesta por Heung-Min Son y Denis Bouanga, jugadores que representan la principal prueba para la defensa del conjunto mexicano.

El Guadalajara, por su parte, afrontará el compromiso después de empatar 1-1 ante Puebla en la jornada 3 del Apertura 2026. Roberto Alvarado marcó el gol rojiblanco en un partido en el que el equipo tuvo oportunidades para modificar el resultado, pero no pudo conseguir la segunda anotación.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el LAFC vs Chivas de la Leagues Cup 2026

El partido entre LAFC y Chivas se realizará el miércoles 5 de agosto de 2026, en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. El silbatazo inicial está programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible en México por Apple TV mediante el MLS Season Pass. El encuentro no aparece dentro de la selección de partidos anunciados para televisión abierta, por lo que será necesario contar con acceso al servicio para seguirlo en vivo.

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Horario en México: 20:30 horas

Horario en Estados Unidos: 22:30 horas del Este

Estadio: BMO Stadium, Los Ángeles, California

Transmisión: MLS Season Pass

La Leagues Cup no contempla empates como resultado definitivo. Si el marcador termina igualado después de los 90 minutos, cada club recibirá un punto y se disputará una tanda de penales. El ganador desde los once pasos obtendrá una unidad adicional.

Chivas continuará su calendario contra FC Dallas el sábado 8 de agosto y cerrará la primera etapa frente al Seattle Sounders el miércoles 12. LAFC, en cambio, tendrá compromisos posteriores contra Toluca y Querétaro.

Alineaciones probables del LAFC vs Chivas para la jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Las alineaciones oficiales se publicarán aproximadamente una hora antes del inicio. LAFC podría mantener una formación 4-3-3, con Hugo Lloris como portero y Son Heung-min como referente central de su ataque. Enfrente, Gabriel Milito también cuenta con Ángel Sepúlveda, Efraín Álvarez, Omar Govea, Ricardo Marín y Diego Campillo como opciones para modificar el once. La decisión dependerá de la carga física acumulada tras las primeras tres fechas del Apertura 2026. Santiago Sandoval aparece como baja por una lesión en un dedo, mientras que LAFC no tendría disponibles a Sergi Palencia e Igor Jesus.

LAFC: Hugo Lloris; Ryan Hollingshead, Ryan Porteous, Aaron Long, Yevhen Cheberko; Mathieu Choinière, Eddie Segura, Timothy Tillman; Jacob Shaffelburg, Heung-Min Son y Denis Bouanga.

Chivas: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Luis Romo, Daniel Aguirre; Bryan González, Fernando González, Brian Gutiérrez, Hugo Camberos; Jordan Carrillo, Roberto Alvarado y Armando González.

La Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados LAFC vs Chivas

LAFC y Chivas no registran enfrentamientos oficiales previos, por lo que el partido de este miércoles abrirá el historial entre ambas instituciones. El conjunto de Los Ángeles llega con cuatro victorias y un empate en sus cinco compromisos más recientes. Venció 1-0 a Seattle Sounders, 3-0 al LA Galaxy, 3-1 al Real Salt Lake y 4-0 al Sporting Kansas City, antes de empatar 1-1 con Vancouver Whitecaps. Chivas presenta una derrota con Toluca 0-2, superó 1-0 a FC Juárez y empató 1-1 con Puebla.

Los antecedentes del Guadalajara en la Leagues Cup incluyen eliminaciones durante la primera etapa. En 2023 perdió ante FC Cincinnati y Sporting Kansas City, mientras que en 2024 empató sus dos encuentros y cedió en penales contra San Jose Earthquakes y LA Galaxy.

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