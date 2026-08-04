Los hermanos Portillo y Uziel Muñoz encabezan la jornada de medallas para México en el Atletismo

La delegación tricolor suma dos preseas de oro y tres de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Uziel Muñoz y Erick Portillo lideran la cosecha mexicana. | Captura Claro Sports

México cerró una jornada de atletismo con seis medallas, dos de oro y cuatro de bronce, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Uziel Muñoz y Erick Portillo encabezaron los resultados nacionales al conquistar sus respectivas pruebas, mientras que Jairo Morán, Jair Portillo y Dafne Juárez también subieron al podio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La actividad dejó presencia mexicana en las pruebas de campo, fondo y relevos, además de dos representantes dentro de los cuatro primeros lugares de los 5,000 metros femeniles. Los hermanos Erick y Jair Portillo compartieron el podio del salto de altura, al igual que Uziel Muñoz y Jairo Morán en el lanzamiento de peso, en una sesión que también incluyó las finales de 100 metros, salto triple y relevos mixtos 4×400.

Uziel Muñoz conquistó la medalla de oro en el lanzamiento de peso varonil. En el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el mexicano alcanzó una marca de 20.51 metros para terminar en la primera posición y repetir el título obtenido en San Salvador 2023.

El subcampeón mundial comenzó la competencia con un lanzamiento de 20.23 metros y superó los 20 metros en tres de sus cuatro intentos válidos. Muñoz aseguró la victoria con los 20.51 metros registrados en su quinto turno, mientras que en su cuarta oportunidad consiguió 20.05 y en la última completó 20.30.

México sumó otra medalla mediante Jairo Morán, quien se quedó con el bronce gracias a un registro de 19.04 metros en su segundo intento. El cubano Juan Vázquez obtuvo la plata con 19.34 metros, por lo que terminó a 1.17 metros de Muñoz y superó por 30 centímetros al segundo representante mexicano.

Los hermanos Erick y Jair Portillo aportaron dos medallas para México en el salto de altura varonil. Erick conquistó el oro con un registro de 2.24 metros, mientras Jair compartió el bronce tras superar la barra colocada en 2.17 metros.

Erick Portillo llegó a la competencia como uno de los candidatos al título, luego de ganar la medalla de plata en el Mundial de Atletismo Indoor 2026. El mexicano confirmó su posición al superar por cuatro centímetros al cubano Luis Zayas, quien obtuvo la plata con una marca de 2.20 metros.

Jair Portillo completó la cosecha mexicana al finalizar empatado en el tercer lugar con el puertorriqueño Marcus Gelpi, quien también alcanzó los 2.17 metros. De esta manera, México colocó a dos representantes en el podio de la prueba celebrada este lunes 3 de agosto.

México consiguió la medalla de bronce y el cuarto lugar en los 5,000 metros femeniles en Santo Domingo 2026. Dafne Juárez subió al podio con un tiempo de 17:00.45 minutos, mientras que Sabrina Salcedo cruzó la meta en la cuarta posición con 17:04.41.

La cubana Anisleidis Ochoa conquistó el oro al detener el cronómetro en 16:57.67 minutos, seguida por la venezolana Edymar Brea, quien obtuvo la plata con 16:59.67. Juárez quedó a 2.78 segundos de la campeona y Salcedo concluyó a 6.74 segundos del primer puesto.

La mexicana Paola del Real finalizó en la sexta posición del salto triple femenil. La representante nacional registró una marca de 12.85 metros, a 1.93 metros del primer lugar, durante la competencia celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Cuba consiguió el 1-2 por medio de Leyanis Pérez, quien ganó el oro con 14.78 metros, y Liadagmis Povea, medallista de plata con 14.71. La dominicana Ana José completó el podio con 13.85 metros, por delante de la venezolana Ornelis Ortiz y la trinitense Keneisha Shelbourne.

México finalizó en la quinta posición de los relevos mixtos 4×400 metros. El equipo integrado por Pablo Vargas, Valeria Pineda, Luis Avilés y Claudia Alvarado registró un tiempo de 3:16.71 minutos, a 6.14 segundos del primer lugar. República Dominicana conquistó la medalla de oro con Erick Sánchez, Anabel Medina, Christopher Melenciano y Marileidy Paulino, quienes establecieron un récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 3:10.57. Puerto Rico obtuvo la plata con 3:11.88 y Cuba completó el podio con 3:13.32.

El colombiano Ronal Longa conquistó la medalla de oro en los 100 metros varoniles con un tiempo de 10.06 segundos. El jamaicano Bouwahjgie Nkrumie obtuvo la plata con 10.17, mientras que el dominicano Melbin Marcelino completó el podio con 10.19 en el Estadio de Atletismo.

La dominicana Liranyi Alonso conquistó la medalla de oro en los 100 metros femeniles con un tiempo de 11.10 segundos, nuevo récord de la competencia. La puertorriqueña Gladymar Torres obtuvo la plata con 11.22, mientras que la cubana Yarima García completó el podio con 11.32.

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