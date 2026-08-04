¿Cómo quedaron los colombianos este lunes 3 de agosto en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

El atletismo y esgrima, le dieron alegrías a Colombia en el décimo día de competencias en Santo Domingo, República Dominicana.

Colombia en los Juegos Centroamericanos 2026 | IDRD

Tercer día del mes de agosto y Colombia sigue festejando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Tres títulos en total celebró la delegación sudamericana. Sin embargo, aún sigue siendo bastante amplia la ventaja que tiene México en el liderato de las justas.

El atletismo y esgrima fueron los deportes que le sacaron una sonrisa de oreja a oreja a todo el pueblo ‘cafetero’. Colombia comienza el mes de agosto con un total de 172 medallas distribuidas en 58 preseas de oro, 66 de plata y 48 de bronce. Resultados que la ubican en la segunda casilla del medallero general.

Resultados de los colombianos hoy lunes 3 de agosto en Santo Domingo 2026

Medallas de oro para Colombia

Los triunfos más destacados de la jornada colombiano llegaron en dos deportes, el esgrima y atletismo. Jhon Rodríguez sorprendió a todo el mundo del deporte con su oro centroamericano y del caribe en la modalidad de espada individual del esgrima. El colombiano de 35 años de edad venció al venezolano Grabiel Lugo por 15 a 8.

Entre tantas sonrisas que han dado estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 a Colombia, llegó el momento del atletismo. En horas de la tarde, Mayra Gaviria conquistó la primera posición del lanzamiento de martillo con un registro de 67.59 metros. Sumado a esto, Ronal Longa rompió las marcas de Santo Domingo 2026 y se colgó la medalla de oro en los 100 metros planos.

Medallas de plata para Colombia

Solamente un segundo lugar se coló en el medallero general de Colombia en esta nueva jornada de competencias. Miguel Ángel Rodríguez, siempre protagonista en el squash, cayó en la gran final ante el mexicano Leonel Cárdenas por un marcador de 3-0 y se quedó con el metal plateado.

Medallas de bronce para Colombia

Los terceros puestos también tuvieron su espacio en los logros colombianos en los Juegos Centroamericanos 2026.En el esgrima, Hernando Roa se quedó con la presea de bronce en la modalidad de espada. Por su parte, el squash fue el deporte que más bronces le entregó a a Colombia.

Lucía Bautista, Laura Tovar y Juan Vargas, se quedaron con el tercero lugar en la modalidad de sencillos. Eso significo tres metales más para los ‘cafeteros’. Por último, pero no menos importante, en los revelos del triatlón, Carolina Velásquez, Valentina Álvarez, Carlos Quinchará y Brian Moya, cruzaron terceros la meta de la competencia.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

El esgrima y el atletismo le dieron victorias a Colombia hoy. Jhon Rodríguez hizo lo impensado en la modalidad de espada individual y gritó campeón. Mientras que, Mayra Gaviria siguió la senda del triunfo con su lanzamiento de martilla de más de 60 metros y Ronal Longa se consolidó como el deportista más veloz de estas justas.

Así las cosas, los atletas colombianos acumularon un total de 10 medallas en el día 10 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Tres preseas de oro, una de plata y seis de bronce, fue el saldo de los ‘cafeteros’ para quedar instalados en la segunda posición del medallero general.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

Te puede interesar: