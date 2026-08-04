Tras caer ante Rayados, el Atlas busca tener un arranque positivo en Leagues Cup

Hernán Crespo reconoció que el corto calendario limitará sus entrenamientos, enfocándose primero en la recuperación física de los jugadores

Los tapatíos arrancaron con dos triunfos el torneo local | Imago7

Los Rojinegros del Atlas cayeron ante Monterrey en la fecha 3 del Apertura 2026, en lo que fue un amargo debut de Hernán Crespo como técnico de los tapatíos. Ahora, los rojinegros ya dejaron atrás el descalabro, y concentran sus esfuerzos en su primer compromiso de la Leagues Cup 2026, mismo en el que se medirán este martes al Columbus Crew.

Para el técnico argentino, disputar una competencia internacional representa una oportunidad importante, aunque reconoce que el calendario no le permitirá contar con demasiado tiempo para trabajar con su plantilla.

“Siempre una copa internacional es un placer jugar. En este caso, será mi primera Leagues Cup y es lindo poder competir con otros países. Es algo muy interesante, sirve para poder mejorar cada día en todos los aspectos. Mis expectativas son las mejores, pero entendiendo que espacio para trabajar, no hay”, señaló.

El estratega argentino apenas tomó las riendas del equipo el pasado jueves y, con los partidos de la fase de grupos programados para los días 4, 7 y 11 de agosto, tendrá poco margen para implementar su idea futbolística.

Crespo explicó que, tras el desgaste del encuentro ante Monterrey, el trabajo se centrará principalmente en la recuperación física de los jugadores. “No han pasado 48 horas del partido, ya estamos en pleno momento de recuperación. De hecho, hoy los que jugaron menos se moverán más. El resto seguirá en trabajos de recuperación. Realmente la posibilidad de entrenar es casi inexistente, pero lo aceptamos, nos adaptamos y no hay problemas”, apuntó.

Por su parte, Rodrigo Schlegel destacó la importancia que tiene para los Zorros disputar la Leagues Cup, especialmente porque el torneo ofrece un boleto para la próxima edición de la Concacaf Champions Cup.

Schlegel sabe que conseguir un buen resultado en la competencia puede abrirle al Atlas la puerta para disputar nuevamente un torneo internacional: “Es muy importante para nosotros hacer un buen papel en este torneo. Da una plaza el año que viene en Concacaf, así que lo tomamos con mucha seriedad y muy comprometidos con estos tres partidos”, finalizó.

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