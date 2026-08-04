Bucaramanga vs Cúcuta, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3

Siga todas las emociones del ‘Clásico del Oriente’, uno de los más vibrantes del fútbol colombiano.

Bucaramanga vs Cúcuta, en vivo | Claro Sports

Llega una nueva edición del ‘Clásico del Oriente’. Los equipos de los dos departamentos de Santander, Bucaramanga y Cúcuta, se medirán en un duelo clave donde el honor está en juego. La contienda suele atraer miradas por ser uno de los enfrentamientos regionales más atractivos y con más rivalidad.

El ‘Leopardo’ necesita recuperar la senda del triunfo. Aunque ganó en su debut frente a Millonarios, cedió terreno con igualdad ante Llaneros. Ahora bien, del otro lado, los ‘Motilones’ se ven expuestos a una situación incómoda en la tabla del promedio, por lo que el triunfo es de relevancia para recuperar el terreno perdido.

¿A qué hora juegan Bucaramanga vs Cúcuta y dónde ver en vivo hoy 3 de agosto de 2026?

Este compromiso, que abre el telón de la tercera jornada, tendrá su pitazo inicial este lunes a partir de las 8:00 p.m. (hora COL) con el arbitraje de Alejandro Moncada (Antioquia). Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán las emociones del cotejo, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Bucaramanga vs Cúcuta: así salen a la fecha 3 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Carlos Romaña, José Ortiz, José García; Aldaír Gutiérrez, Fabry Castro, Leonardo Flores, Fredy Hinestroza; Émerson Batalla, Fabián Sambueza y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

Así forma Cúcuta: Federico Abadía; Sebastián Támara, Diego Calcaterra, Leison Ochoa, Mauricio Duarte; Víctor Mejía, Juan Diego Ceballos, Léider Berdugo; Gustavo Torres, Marlon Carabalí y Jaime Peralta. DT. Ríchard Páez.

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De acuerdo con lo que pacta ChatGPT, hay una ventaja a favor del Bucaramanga para ganarle a su clásico rival. La principal razón es por la solidez que viene mostrando como local, mientras que Cúcuta cede muchas licencias saliendo del General Santander. Ambos tendrán argumentos importantes, por lo que veríamos un duelo con varias llegadas de gol.

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