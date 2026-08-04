Negociaciones avanzadas para que Hirving Lozano se una al LA Galaxy

El atacante mexicano ha permanecido sin jugar oficialmente desde noviembre de 2025 tras ser separado del San Diego FC por motivos disciplinarios

El mexicano regresaría a la actividad en la MLS | Imago7

Hirving Lozano podría encontrar una nueva oportunidad en la Major League Soccer después de permanecer casi ocho meses sin disputar un partido oficial. De acuerdo con información de The Athletic, LA Galaxy mantiene negociaciones avanzadas para incorporar al atacante mexicano mediante un préstamo desde el San Diego FC, club que ya autorizó las conversaciones entre ambas partes.

El extremo no juega un encuentro oficial desde el 29 de noviembre de 2025, cuando participó en la derrota del San Diego FC frente al Vancouver Whitecaps durante los playoffs de la MLS Cup. Desde entonces quedó fuera de la actividad del primer equipo, una situación que también provocó su ausencia en la convocatoria de la selección mexicana para la Copa del Mundo de 2026. De hecho, su último juego con la representación nacional se dio también en noviembre del 2025, cuando vio acción en duelo amistoso ante Uruguay (0-0).

Según el reporte, el San Diego FC absorbería parte del salario de Lozano para facilitar la operación. En caso de concretarse el acuerdo, el mexicano sería registrado como jugador designado del LA Galaxy. Actualmente, el exfutbolista del Pachuca, PSV Eindhoven y Napoli percibe un salario anual de 9.3 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Asociación de Futbolistas de la MLS.

La etapa de Lozano en San Diego comenzó en enero de 2025, cuando fue presentado como la principal incorporación del proyecto. Durante su paso por el club disputó 34 partidos, marcó 11 goles y repartió nueve asistencias, números que quedaron en segundo plano después de los problemas internos que terminaron por romper la relación entre el jugador y la institución.

El momento que cambió su situación llegó durante los playoffs de la MLS. El entrenador Mikey Varas decidió separarlo del plantel por cuestiones disciplinarias, una determinación que sorprendió por el papel que tenía el mexicano dentro del equipo. Aunque posteriormente fue reincorporado, el club ya analizaba una salida para el atacante.

Meses después, Varas confirmó públicamente que no contemplaba al futbolista dentro de su proyecto. Sin entrar en detalles sobre los motivos, explicó la postura del club al señalar: “Analizamos muchas cosas para decir ‘nosotros no encajamos juntos'”. Desde entonces, Lozano permaneció sin actividad oficial y perdió continuidad tanto en su club como con la representación nacional.

Ahora, el interés del LA Galaxy abre una nueva posibilidad para que Hirving Lozano vuelva a competir. El conjunto angelino busca reforzar su plantilla antes del cierre del mercado y considera al mexicano como una opción para fortalecer el ataque. Si las negociaciones llegan a buen puerto, el delantero tendría la oportunidad de regresar a las canchas y comenzar una nueva etapa dentro de la MLS.

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