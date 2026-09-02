Fuertes lluvias con granizo pinta de blanco La Marquesa en Edomex: fotos y vídeos

La acumulación de granizo afectó tramos de la México-Toluca, generó tránsito lento y obligó a desplegar operativos en La Marquesa

Así se vivió la granizada en La Marquesa | Captura redes

Una granizada registrada la tarde de este martes 1 de septiembre afectó distintos puntos de La Marquesa, en Ocoyoacac, Estado de México, y provocó complicaciones para quienes circulaban por la autopista México-Toluca. La acumulación de hielo sobre el pavimento obligó a reducir la velocidad y generó caos vial en la zona.

La precipitación comenzó poco antes de las 14:00 horas y estuvo acompañada por lluvia, granizo y reducción de visibilidad. Autoridades estatales y municipales desplegaron personal en la zona para atender las afectaciones, retirar material y apoyar a conductores y habitantes mientras avanzaban las labores de limpieza.

¿Qué pasó en La Marquesa?

El granizo cubrió sectores de la carretera y de la zona boscosa de La Marquesa, donde el hielo se acumuló sobre el asfalto, vehículos y áreas cercanas. Uno de los puntos con mayores complicaciones se registró a la altura del municipio de Ocoyoacac, donde algunos automóviles tuvieron dificultades para continuar debido a la cantidad de granizo.

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La tormenta también dejó afectaciones en la comunidad de Salazar. Personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Lerma, Obras Públicas, Protección Civil y Seguridad Pública realizó trabajos de limpieza, desazolve, retiro de material y revisión de vialidades.

En algunos domicilios fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia debido a que la acumulación de granizo dificultó la salida de sus habitantes. La Secretaría de Seguridad del Estado de México pidió a los automovilistas disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar movimientos repentinos sobre el pavimento. Hasta el momento no se reportan incidentes de consideración relacionados con la precipitación.

Vídeos de la granizada en La Marquesa

Conductores y habitantes de la zona compartieron en redes sociales distintos videos de la granizada registrada en La Marquesa, donde se observa la acumulación de hielo sobre la autopista México-Toluca, así como la reducción de visibilidad y las complicaciones para circular durante la tormenta.

⚠️⛈️INTENSA TORMENTA CON GRANIZO en la México-Toluca hace unos minutos, ocasionó zonas inundadas en la autopista sobre La Marquesa y sectores cercanos, además de granizo acumulado

Video 1/sep/2026⬇️



🔴En #CDMX llueve muy fuerte en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco‼️ pic.twitter.com/N1mYhUhdpT — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) September 1, 2026

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😲 Una intensa tormenta con granizo sorprendió a los automovilistas en la Autopista México-Toluca, dejando tramos completamente blancos en la zona de La Marquesa este martes. pic.twitter.com/mTWx7smUW6 — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) September 2, 2026

¿Cómo está la circulación en la México-Toluca hoy?

La autopista México-Toluca registró tránsito lento durante y después de la granizada, principalmente en dirección a la Ciudad de México. La acumulación de vehículos aumentó mientras el hielo permanecía sobre distintos sectores de la vía.

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Las autoridades mantienen presencia en la zona para apoyar la circulación y retirar residuos mientras el granizo continúa derritiéndose. También persisten condiciones que pueden reducir la adherencia de los neumáticos al pavimento, por lo que se recomienda conducir a menor velocidad.

Protección Civil pidió mantener distancia entre vehículos y atender las indicaciones del personal desplegado en la carretera. La neblina y los encharcamientos también pueden limitar la visibilidad en algunos puntos.

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