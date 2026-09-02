Fortaleza vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

Ambos equipos, igualados en la tabla antes del partido, guardan la necesidad de victoria para quedar más cerca de la zona de clasificación.

Fortaleza vs Once Caldas, en vivo | Claro Sports

Se baja el telón de la octava fecha del campeonato. Iniciando septiembre, Fortaleza y Once Caldas tendrán el turno de sacar ventaja en el Metropolitano de Techo. Tanto los ‘Amix’ como el ‘Blanco Blanco’ se ilusionan con escalar posiciones en la tabla después de un inicio irregular.

El cuadro dirigido por Diego Arias, en casa, llega tras flaquear en Tunja ante el Boyacá Chicó. Al menos el punto sumó en sus pretensiones, al igual que su rival, que rascó una igualdad frente al Junior hace más de una semana en el Romelio Martínez. El que gane llega a nueve puntos, cifra que hace pedir pista en la zona de los ocho mejores.

¿A qué hora juega Fortaleza vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 1 de septiembre de 2026?

Este duelo, válido por la octava fecha, tendrá su pitazo inicial este martes 1 de septiembre sobre las 8:00 p.m. (hora COL) en el Metropolitano de Techo, con el arbitraje de Bismark Santiago (Atlántico). Win Sports y Win+ transmitirán el cotejo, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Fortaleza vs Once Caldas: así salen a la fecha 8 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Juan Camilo Castillo; Santiago Vivas, Leonardo Pico; Jhon Solís, Jhonier Blanco, Sebastián Navarro y Teun Wilke. DT: Diego Arias.

Así forma Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Andrés Correa; Felipe Gómez, Andrés Colorado, Andrés Roa; Jefry Zapata, Michael Barrios y Edwin Torres. DT: Hernán Darío Herrera.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 8 de Liga Betplay 2026?

En cuanto al veredicto de ChatGPT, se inclina por un partido cerrado entre Fortaleza y Once Caldas (empate). Hay un margen muy pequeño a favor del local por esa misma condición; sin embargo, el ‘Blanco Blanco’ llega con dos partidos aplazados, marcando la necesidad de sumar puntos y no colgarse en la tabla.

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