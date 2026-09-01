Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla, en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 3, Zona Sur

Sigue en vivo la pelea por el título de la Zona Sur en la multiplataforma de Claro Sports

La Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 llega este martes 1 de septiembre al Juego 3 con la eliminatoria igualada 1-1 entre Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla. El Estadio Hermanos Serdán será el escenario de un nuevo capítulo en la pelea por el título de la zona.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

Pericos buscará aprovechar la localía para tomar nuevamente la ventaja en la serie, mientras que Olmecas intentará conseguir un triunfo en territorio poblano que le permita recuperar el control de la eliminatoria y acercarse al objetivo de avanzar.

Con la serie empatada, cada entrada puede marcar la diferencia. Los turnos al bat, el trabajo de los lanzadores y las jugadas defensivas serán determinantes en un encuentro que puede comenzar a inclinar la balanza entre ambas novenas.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla hoy 1 de septiembre?

El Juego 3 comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México donde ambos equipos buscarán quedarse con la ventaja y seguir soñando con el título en el Estadio Hermanos Serdán.

¿Dónde ver en vivo el Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol?

Sigue toda la acción de Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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