Jugando Claro, en vivo | Martes 1 de septiembre

Mercado de fichajes, movimientos en Europa y la antesala de una noche decisiva para los equipos mexicanos

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Una nueva emisión de Jugando Claro pondrá bajo análisis los principales movimientos y noticias que rodean al fútbol mexicano e internacional. La mesa de especialistas revisará las novedades del mercado de fichajes, además de la actualidad de los cuatro equipos de la Liga MX que disputarán las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Uno de los temas centrales será la salida de Sebastián Cáceres del América con destino al Celta de Vigo, así como la posible llegada de Carlos Álvarez, futbolista del Levante, al conjunto azulcrema. La mesa analizará ambos movimientos y el impacto que podrían tener en el plantel dirigido por Guillermo Almada.

Jugando Claro también presentará la previa de la semifinal entre América y Monterrey, que se disputará este miércoles en Estados Unidos. Los especialistas revisarán el momento de ambos equipos, las claves tácticas del encuentro y los principales protagonistas de un duelo que definirá a uno de los finalistas de la Leagues Cup 2026.

La otra semifinal enfrentará a Toluca y León, por lo que el programa también analizará el escenario que rodea al partido y las posibilidades de los dos conjuntos mexicanos de avanzar a la definición del torneo.

Otro de los temas será todo lo ocurrido alrededor del fallido fichaje de Erik Lira por el Mónaco. La mesa repasará las negociaciones, los obstáculos que impidieron concretar el movimiento y el desenlace de una de las historias que marcaron el mercado para el fútbol mexicano.

El cierre del mercado europeo también tendrá un espacio importante en Jugando Claro. Se analizará la situación de Edson Álvarez, quien finalmente no pudo cambiar de equipo y continuará con el West Ham, así como la permanencia de Obed Vargas en el Atlético de Madrid.

De esta manera, Jugando Claro pondrá sobre la mesa los movimientos más relevantes del mercado, el futuro de los futbolistas mexicanos en Europa y todos los detalles previos a las semifinales de la Leagues Cup 2026.

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