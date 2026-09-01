El regreso de Aaron Judge está cerca: Yankees tiene la esperanza de que vuelva tras la gira por el oeste

Aaron Boone actualiza sobre la lesión del jardinero, quien continúa su recuperación de la fractura de costillas que le tiene sin jugar desde mayo

Aaron Judge estaría cerca de volver de su lesión | JIM MCISAAC/GETTY IMAGES VIA AFP

Los Yankees de Nueva York estarían cerca de tener de regreso a Aaron Judge de cara al cierre de la temporada regular y los Playoffs. El tres veces MVP de la Liga Americana continúa la recuperación de su lesión, haciendo trabajo defensivo el lunes, con un objetivo en mira: volver tras la gira por la costa oeste.

Judge no juega desde el 31 de mayo, tras lo cual presentó molestias. Las pruebas médicas indicaron una fractura de estrés en la primera costilla derecha, la cual le ha costado 79 partidos. No jugaría esta semana, en la que los Yankees tienen series de visitante ante Angels y Padres, pero por primera vez hay una fecha tentativa de regreso: la serie del 8 al 11 de septiembre, de vuelta en Yankee Stadium, ante Colorado.

“No voy a poner una fecha, pero creo que es una posibilidad”, afirmó el mánager Aaron Boone el lunes, previo a la derrota 10-1 ante los Angels en Anaheim, donde Judge estuvo haciendo trabajo defensivo en el campo. Ha bateado en las cajas, todavía no en el campo ni ante velocidades altas, pero no ha presentado molestias de la lesión.

“Está aquí, aumentando las actividades de béisbol. Se acerca al regreso, pero nos sentimos bien en qué punto está”, agregó el piloto de los Bombarderos del Bronx.

Judge ganó el MVP de la Liga Americana por tercera ocasión en 2025 y segunda consecutiva, tras batear para .331, con 53 cuadrangulares, 114 carreras impulsadas y siendo el líder en carreras anotadas (137) y bases por bolas recibidas (124). En la eliminación en la Serie Divisional ante Toronto, Judge fue el único bat de Nueva York que produjo, bateando para .500, con 13 imparables y siete carreras impulsadas, mucho mejor que Stanton (.192), Volpe (.192), Chisholm (.182), Rice (.222), Bellinger (.214).

Así se cayó la ofensiva de los Yankees tras la lesión de Aaron Judge

Judge bateaba para .248, con 38 carreras impulsadas y 17 cuadrangulares, cuarta mayor cifra de vuelacercas en todas las Grandes Ligas. Su baja se sumó a las ausencias de Giancarlo Stanton y Cody Bellinger, lo que ha hundido el ataque neoyorkino. Pasaron de promediar 5.17 carreras por partido (#4) y batear .243 (#13) a ser los segundos peores en porcentaje de bateo (0.224, solo mejor que el .221 de Seattle) y quintos peores en carreras por partido (4.025) en todo el béisbol desde el 1 de junio.

Los Yankees, pese a que anotaron cuatro carreras o menos en 53 de los 79 juegos sin Judge, tienen marca de 78-60, el segundo mejor de toda la Liga Americana, pero están a 4.5 juegos de los Tampa Bay Rays en la División Este del Joven Circuito entrando al último mes de la temporada.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los traspasos de la fecha límite de cambios

El calendario restante de Yankees en la temporada regular 2026

en Angels | 31 de agosto a 2 de septiembre

| 31 de agosto a 2 de septiembre en Padres | 4 a 6 de septiembre

| 4 a 6 de septiembre vs Rockies | 8 a 10 de septiembre

| 8 a 10 de septiembre vs Mets | 11 a 13 de septiembre

| 11 a 13 de septiembre en Twins | 14 a 16 de septiembre

| 14 a 16 de septiembre en Diamondbacks | 18 a 20 de septiembre

| 18 a 20 de septiembre vs Rays | 22 a 24 de septiembre (4 juegos)

| 22 a 24 de septiembre (4 juegos) vs Orioles | 25 a 27 de septiembre

Te puede interesar: