México arranca concentración con plantel incompleto para medirse a Portugal y Bélgica

El Tri comenzó trabajos en el CAR con plantel incompleto; espera llegadas entre lunes y martes y prepara duelos ante los gigantes europeos

La selección ya prepara el duelo de preparación ante Portugal | Selección Mexicana

La selección mexicana inició este lunes su concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México, con los primeros entrenamientos de cara a los partidos de la Fecha FIFA ante Portugal el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca y Bélgica el 31 de marzo en Chicago. El grupo comenzó a trabajar bajo las órdenes de Javier Aguirre con un plantel aún incompleto.

Durante la mañana, el cuerpo técnico estuvo a la espera de la llegada de Jesús Angulo, Denzell García y el portero Carlos Acevedo, quienes arribaron a la capital del país para incorporarse de inmediato a la concentración. Estos elementos completan el bloque de jugadores provenientes de la Liga MX que aún no se integraban al inicio de los trabajos.

Por la tarde se espera el arribo de los futbolistas que militan en Europa: Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda. Ninguno de ellos estuvo presente en la primera práctica del equipo, por lo que su integración al trabajo colectivo será progresiva conforme se sumen al grupo en las siguientes sesiones.

El último jugador en reportar será Jorge Sánchez, quien tiene programada su llegada para el martes. Con su incorporación, Javier Aguirre contará con el grupo completo para encarar de lleno la preparación del primer partido ante el cuadro lusitano en la Ciudad de México

En cuanto al estado físico del plantel, no se reportan bajas confirmadas al inicio de la concentración. Será tras los primeros entrenamientos y valoraciones médicas cuando se determine si algún jugador presenta sobrecarga o molestias que condicionen su participación. El capitán del Tri, Edson Álvarez, continúa su proceso de recuperación en el CAR, trabajando de cerca con el grupo.

El equipo trabajará en el CAR hasta el jueves, con sesiones enfocadas en integración del grupo, reconocimiento táctico y preparación específica del partido. El viernes, el entrenamiento se trasladará al Estadio Azteca como parte del reconocimiento de cancha previo al duelo ante Portugal.

Dentro del grupo, la concentración también servirá para que los jugadores con mayor experiencia compartan dinámica de vestidor con los elementos más jóvenes, varios de ellos en proceso de consolidarse dentro del ciclo rumbo al Mundial de 2026. La actividad de la semana se completará con atención a medios y conferencia de prensa previa al partido.

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